Cosmoprof, assegnati gli ‘Oscar della bellezza’ 2025

Roma, 22 mar. – Cosmoprof Worldwide Bologna ha celebrato i migliori prodotti beauty 2025. Ieri, venerdì 21 marzo, si è celebrata la cerimonia di premiazione della settima edizione di Cosmoprof & Cosmopack Awards, gli ‘Oscar della Bellezza’ in collaborazione con l’agenzia internazionale BautyStreams. Un riconoscimento sempre più ambito dagli stakeholder dell’industria cosmetica, che evidenzia i prodotti e i servizi più innovativi presentati Cosmoprof Worldwide Bologna, anticipando le soluzioni di maggior impatto sul mercato dei prossimi mesi per tutti i comparti, dalla supply chain al prodotto finito.

Tra gli oltre 800 prodotti presentati per l’edizione 2025, suddivisi per le 17 categorie che rappresentano l’intera offerta merceologica di Cosmoprof Worldwide Bologna, una giuria tecnica con una forte attenzione all’analisi di ingredienti, formulazione, packaging, circolarità e impatto ambientale dei processi produttivi, ha lavorato nei mesi scorsi ad una selezione dei finalisti. Una giuria multidisciplinare di opinion leader, buyer, brand owner, retailer ed esponenti della stampa, è stata coinvolta per selezionare i 17 vincitori.

Questi i vincitori 2025 dei Cosmoprof Awards: per la categoria ‘Fragrance: Personal & Home’ vince Alerasia Scented Candle ‘Pesca e Cortese Gefcom (Italia); nella categoria ‘Green & Organic’ vince Fresmy Peach Toothpaste Tablets for Kids, Fresmy (Estonia); nella categoria ‘Hair Products’ vince Probio-6 Melanocell Shampoo, Sonimedi (Corea), nella categoria ‘Home & Professional Devices & Tools’ vince Aisg (Artificial Intelligence Scalp Grader), Aramhuvis (Corea); nella categoria ‘Make Up Products’ vince ‘Mistine soft matte essence air cushion’, Better Way (Cina).

Per la categoria ‘Men’s Grooming Products & Accessories’ è stato premiato ‘Captain Fawcett’s ‘Bianco Classico’ Beard Butter’, Bottega della Barba (Italia); per la categoria ‘Mom & Baby Care Products’ premmiato ‘Nourished Mama Créme’, Bellabaci International (Sudafrica); vince nella categoria ‘Nail Products’ Glamlac Reishi Elixir Cuticle Remover di Glamlac (Estonia); si aggiudica il premio nella categoria ‘Personal Care & Body Care Products’ Cellulite Be Gone 3-Step Body Ritual di Bellabaci International (Sudafrica); nella categoria ‘Skin Care Products’ vince Dr.Melaxin Melting cleanser di Dr.Melaxin (Corea); nella categoria ‘Sun Care products’ vince Golden Vibes di Marzia Clinic (Italia).