Cosmoprof, Ceo BolognaFiere: “Successo grazie al gruppo di lavoro”

Roma, 21 mar. “Per noi è la nostra ammiraglia, con Cosmoprof facciamo anche Hong Kong, Las Vegas, Miami, Mumbai e Bangkok, ma l’appuntamento più importante è Bologna che con i suoi 3.102 espositori riesce a esprimere un potenziale pazzesco che supera i 95 mila metri quadrati netti espositivi, tutti i padiglioni aperti, una grandissima festa per chi ama la cosmetica e chi lavora in questo settore”. Lo ha dichiarato Antonio Bruzzone nel primo giorno aperto al pubblico di Cosmoprof la fiera del beauty in corso a Bologna arrivata alla 55esime edizione.