Cosmoprof, premiati i migliori prodotti beauty 2024

Rma, 25 mar. I migliori prodotti beauty 2024 sono stati premiati a Cosmoprof Worldwide Bologna. Venerdì scorso si è celebrata la cerimonia di premiazione della 6a edizione di Cosmoprof & Cosmopack Awards, gli “Oscar della Bellezza” in collaborazione con l’agenzia internazionale Beautystreams che hanno premiato l’eccellenza dell’industria cosmetica tra gli espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna. I 17 migliori prodotti beauty 2024 sono stati i protagonisti della Grande Soirée by Cosmoprof, la serata di gala esclusiva organizzata da Cosmoprof Worldwide Bologna presso il Bologna Congress Center, alla presenza di top player dell’industria a livello mondiale: retailer, brand owner, compratori delle principali catene mondiali, oltre che giornalisti delle principali testate internazionali e content creator.

Cosmoprof & Cosmopack Awards 2024 hanno dato evidenza a prodotti, formulazioni, packaging, design, tecnologia, materiali e ingredienti tra i più innovativi a livello globale, premiando la ricerca e gli investimenti delle aziende del comparto. I prodotti vincitori di questa edizione sono espressione del know-how di oltre 30 personalità di spicco dell’industria cosmetica da tutto il mondo. Tra le oltre 700 candidature presentate dagli espositori, una giuria tecnica per la prima volta ha vagliato le proposte analizzandone il valore in termini di innovazione, circolarità e appeal per il mercato, e ha selezionato lo scorso 29 febbraio 51 finalisti.

Per la selezione dei vincitori alla giuria tecnica si è aggiunta una giuria multidisciplinare, che ha espresso le proprie preferenze sia online, dal 6 al 15 marzo, sia on-site, con un inedito appuntamento in manifestazione mercoledì 20 marzo.

Durante la cerimonia di premiazione 2024, Livio Beshir, attore, conduttore e autore televisivo, è stato accompagnato sul palco da Giulia Salemi, presentatrice radio e Tv e volto di Mtv italia. Ad aprire la serata, la consegna da parte di Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof, del Life Achievement Award, il riconoscimento assegnato alle personalità più influenti dell’universo beauty, a Trevor Sorbie, un’icona dell’hairstyling mondiale, protagonista sulle principali passerelle del mondo.

Sono stati quindi celebrati i 6 vincitori di Cosmopack Awards:

CATEGORY & PRODUCT NAME: Skin Care Formula Ancorotti Cosmetics (IT) – Pad. 15 – Booth D19 – The Globes – gummy soap

CATEGORY & PRODUCT NAME: Make-up Formula Omnicos Group (IT) – Pad. 15 – Booth A16-B15 – Cryolight

CATEGORY & PRODUCT NAME: Hair care Formula Art Cosmetics (IT) – Pad. 15 – Booth A14-B9 – Unstoppable Brow & Hair Wax

CATEGORY & PRODUCT NAME: Packaging: Design & Material Fr&Partners (CH) – Pad. 18 – Booth A15-A20 – Fr.Handly Kit

CATEGORY & PRODUCT NAME: Innovation Technology Cosmax (KR) – Pad. 15 – Booth A10 – B5 – PlusSome

CATEGORY & PRODUCT NAME: Sustainability TriBeaute (JP) – Pad. 20 – Booth A45 – Wasabi Flavone.

Sono stati poi annunciati i vincitori delle 11 categorie 2024 di Cosmoprof awards:

CATEGORY & PRODUCT NAME: Skin Care Products LastObject (DK) – Pad. 21 – Booth M07 – LastObject Micellar Water

CATEGORY & PRODUCT NAME: Personal Care & Body Care Products Byfemme (CZ) – Pad. 30 – Booth A39 – Miracletox Light Angelto Cream

CATEGORY & PRODUCT NAME: Hair Products Bioneer Corp. (KR) – Pad. 14 – Booth A16-B17- CosmeRNA Anti-Hair loss tonic

CATEGORY & PRODUCT NAME: Green & Organic N&B (IT) – Pad. 20 – Booth C59 D62 – Regenerative Beauty – Microbiota Vitality Cream

CATEGORY & PRODUCT NAME: Make Up Products Blonde Sister (IT) – Pad. 14 – Booth 21 – 2in1 Eyes First – Lash & Brow Serum

CATEGORY & PRODUCT NAME: Nail Products LastObject (DK) – Pad. 21 – Booth M07 – LastRound Pro

CATEGORY & PRODUCT NAME: Home & Professional Devices & Tools Dyson (IT) – Pad. 33B – Area esterna – Dyson Supersonic

CATEGORY & PRODUCT NAME: Mom & Baby Care Products Australian All Natural Skincare (AU) – Pad16 – Booth I20a – Onea organic top to toe wash

CATEGORY & PRODUCT NAME: Suncare products Rhea Cosmetics (IT) – Pad. 29 – Booth A6-B5 – RevitalSummer – Face & Neck Longevity Sun Treatment

CATEGORY & PRODUCT NAME: Fragrance: Personal & Home Korres (GR) – Pad. 14 – Booth E10-F9 – Lefko

CATEGORY & PRODUCT NAME: Men’s Grooming Products & Accessories LastObject (DK) – Pad. 21 – Booth M07 – LastSwab Original Pro.

Ai vincitori è stato consegnato l’esclusivo trofeo ”Fluere”, disegnato in esclusiva dagli studenti della School of Design milanese di Istituto Marangoni. Il trofeo, realizzato in stampa 3D, rappresenta l’essenza del movimento e della fluidità. La forma morbida e fluida ha lo scopo di creare l’immagine di un flacone cosmetico usato, trasmettendo sia il concetto di esperienza del prodotto, sia il suo ciclo di vita. Al centro del trofeo Fluere c’è l’idea che la bellezza non è solo superficiale, ma è il risultato di mente, corpo e anima sani. Questo premio incoraggia i brand a creare prodotti che promuovano il benessere, la cura di sé e che aiutano le persone a sentirsi belle dentro e fuori. Il trofeo è realizzato con cura per rappresentare lo spirito di eccellenza e innovazione. Un oggetto di design con una forte identità, così come è forte l’identità e la riconoscibilità dei prodotti vincitori dell’edizione 2024.