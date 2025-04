Adnkronos

Cottarelli: “Rischi anche per conflitto bellico ma speriamo Trump si riavvicini a Ue e Nato”

Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Di fronte a questa situazione a livello storico vengono in mente casi precedenti di cambiamenti radicali nel potere economico dei Paesi, che poi purtroppo sono sfociati in conflitti non soltanto economici ma anche bellici. Prima della Grande Guerra la Germania ha avuto una crescita della produzione industriale e del prodotto […]

Di Redazione | 09 Aprile 2025