Coway lancia un modello cilindrico conveniente per gli spazi ridotti: l’Airmega 100

Il primo Airmega con presa d’aria a 360° trasforma le aree accoglienti in santuari del benessere grazie a un robusto sistema HEPA di filtraggio dell’aria a 3 stadi

AMSTERDAM, 7 giugno 2024 /PRNewswire/ — Coway, azienda leader nel settore delle tecnologie per il benessere, di recente ha lanciato il purificatore d’aria Airmega 100, il primo modello cilindrico nella gamma di prodotti di Airmega in Europa che offre una soluzione conveniente e solida per gli spazi più ridotti.

Coway presenta Airmega 100, dedicato agli europei alla ricerca di protezione contro il raffreddore da fieno e la stagione delle allergie. È stato riferito che negli ultimi 20 anni la stagione della febbre da fieno inizia prima e dura più a lungo a causa dei cambiamenti climatici. Questo richiede la necessità di misure protettive efficaci contro i pollini e le allergie. L’Airmega 100 è stato meticolosamente progettato con caratteristiche che promuovono la salubrità dell’aria e un riposo rigenerante durante il periodo della febbre da fieno.

Dotato di presa d’aria a 360° e sistema di filtraggio HEPA a 3 stadi, Airmega 100 filtra in modo efficiente gli inquinanti nocivi e purifica l’aria in un’area di 63 m2 ogni ora. Utilizzando una tecnologia proprietaria, l’Airmega 100 cattura il 99,999% delle nanoparticelle fino a 0,01 micron, dimensioni più ridotte rispetto alla maggior parte degli allergeni, batteri, muffe e pollini, e rimuove fumo e odori sgradevoli, a garanzia di un’aria più sana negli ambienti interni.

Il suo ingombro ridotto e l’area di copertura lo rendono un’opzione perfetta per appartamenti, camere da letto, asili, home office, zone in cui dormono gli animali domestici, dormitori, armadi o altri spazi chiusi. L’Airmega 100 pesa 3 kg ed è alto 39,5 cm.

I vantaggi dell’Airmega 100 includono:

Per ulteriori informazioni sull’Airmega 100, o per acquistarlo nel proprio mercato, visitare il sito web ufficiale di Coway oppure Amazon.

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, la “Best Life Solution Company”, è un’azienda leader nel settore degli elettrodomestici ambientali che rende la vita delle persone sana e confortevole grazie a soluzioni innovative come depuratori d’acqua e d’aria, bidet e materassi. L’iniziativa più recente dell’azienda, il marchio BEREX, mira a migliorare il sonno e il benessere con materassi e poltrone massaggianti all’avanguardia. Dalla sua fondazione, Coway è diventata un leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un’intensa attività di ricerca, ingegneria, sviluppo e servizio clienti. L’azienda ha dimostrato la propria dedizione all’innovazione con prodotti pluripremiati, competenza nel campo della salute domestica, quote di mercato senza rivali, soddisfazione del cliente e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all’estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, in base al successo commerciale riscosso in Corea. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://en.coway.com oppure la pagina https://en.coway.com/blogs/news.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2430546/Image__Coway_Airmega_100.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg