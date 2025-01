Craxi: Amelio, ‘come re Lear, non si rassegnava alla decadenza del potere’

Adnkronos

Roma, 18 gen “Di Craxi mi affascinava il dramma di un uomo che non sa accettare la decadenza del corpo, lui era malatissimo, e non si rassegna alla decadenza del potere. La sua arroganza lo portava a considerarsi quasi immortale e invece tutti gli avevano voltato le spalle, anche quelli che lui aveva beneficiato. Berlusconi, per dire. Insomma, io, con ‘questo’ Craxi mi sono in qualche modo identificato”. Lo dice Gianni Amelio, regista del film ‘Hammamet’ su Bettini Craxi, in una intervista di Giosi Mancini e Annarosa Macrì pubblicata domani sul ‘Quotidiano del sud’.