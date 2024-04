Cremona: fermato a bordo di un’auto a noleggio con 60 chili di droga, arrestato

Adnkronos

Milano, 27 mar. Un cittadino italiano di 50 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, una vecchia conoscenza della polizia per via di alcuni precedenti, è stato notato dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Cinisello Balsamo, mentre transitava a bordo di un’auto intestata a una società di noleggio e hanno deciso di seguirlo.

Una volta giunti nei pressi del viadotto di Crema, sul fiume Serio, lo hanno fermato. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto due cellulari, 29,5 chilogrammi di hashish e una chiave riconducibile a una struttura ricettiva situata a Monza, utilizzata dall’uomo come domicilio. A seguito della perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri 29 chili di hashish, 2,5 chili di marijuana, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.