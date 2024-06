Cremona: ruba bancomat ad anziano e va a fare shopping, denunciata

Adnkronos

Milano, 27 giu. Ha rubato il bancomat ad un anziano e l’ha utilizzata per effettuare pagamenti in diversi negozi della città. E’ accaduto a Soresina, nel cremonese, dove i carabinieri hanno individuato una donna con precedenti di polizia a carico e l’hanno denunciata con l’accusa di furto e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Alcuni giorni fa un uomo del posto si era presentato dai carabinieri di Soresina, denunciando il furto del suo portafoglio. L’uomo ha spiegato di aver effettuato un acquisto in un negozio, utilizzando la sua carta. Successivamente si è accorto che il suo portafoglio era sparito, ma nel frattempo qualcuno aveva utilizzato la carta di pagamento per effettuare acquisti in vari locali del posto, per un valore complessivo di oltre 130 euro. Così ha fornito ai carabinieri i dati degli esercizi commerciali dove erano stati effettuati i pagamenti e, una volta acquisite le informazioni, i militari hanno iniziato gli accertamenti.