Cremona: truffa l’anziano che assiste facendosi dare soldi e regali, arrestata

Adnkronos

Milano, 6 apr. Era stata assunta per assistere un anziano, ma ne ha approfittato per raggirarlo facendosi dare soldi e regali. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Crema hanno arrestato la donna, in esecuzione di un ordine di esecuzione di una pena emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Cremona. Si tratta di una pregiudicata di 52 anni, che ora dovrà scontare una pena a tre anni di reclusione per circonvenzione di persona incapace, un reato commesso dal 2014 al 2019.

Proprio nel 2019 il nipote dell’anziano si è presentato alla stazione carabinieri di Crema denunciando che per assistere il nonno, non più autosufficiente, aveva assunto una colf e che da qualche tempo si era accorto di uno strano cambiamento dell’anziano. Verificando gli estratti conti bancari, ha quindi scoperto che in più occasioni erano stati prelevati contanti per molte decine di migliaia di euro e l’uomo aveva anche venduto gioielli e oggetti preziosi. I successivi accertamenti hanno permesso ai militari di capire che dietro quegli strani movimenti c’era la colf, che per ogni esigenza chiedeva e otteneva denaro. Alla donna, l’anziano aveva addirittura acquistato un’autovettura.