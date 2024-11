Criptovalute, Teng (Binance): “Ue mercato estremamente importante per noi”

Adnkronos

Per “il mercato globale delle criptovalute – ha proseguito – il 2024 è stato un anno fondamentale, segnato dall’approvazione del Bitcoin ETF all’inizio dell’anno negli Stati Uniti e, successivamente, in molte altre parti del mondo, come Brasile, Canada, Hong Kong, Australia, e così via. Quest’anno abbiamo assistito a un crescente interesse da parte di molte istituzioni, tra cui colossi come BlackRock, Fidelity e Charles Schwab. Se consideriamo le prime 200 istituzioni finanziarie a livello globale, oggi tutte hanno un’agenda dedicata alla blockchain e alle criptovalute. È stato un anno davvero storico. Inoltre, la recente elezione del Presidente Trump negli Stati Uniti ha dato un ulteriore impulso e maggiore chiarezza sul modo in cui gli Usa sosterranno le criptovalute in futuro. Finora è stato un ottimo anno – ha aggiunto – ma credo fermamente che il 2025 sarà ancora migliore, con un contesto di tassi di interesse più favorevole e governi di molti paesi che si preparano a sostenere questo settore attraverso ‘smart regulation’. Sempre più istituzioni stanno aumentando le loro allocazioni in criptovalute. I dibattiti sulle riserve di Bitcoin negli Usa, e in molti altri paesi del mondo, daranno ulteriore slancio alla crescita di questo settore”.