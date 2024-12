Crosetto: “Guerra ha diminuito di oltre il 50% passaggio navi, impatto su costo materie prime”

Adnkronos

Roma, 3 dic. “La logistica si è evoluta, con tecnologie e applicazioni, ma questo ne ha aumentato la vulnerabilità, con minacce ibride come la cyber, la disinformazione. E’, quello logistico, un settore per cui anch’io ho cercato di fare qualcosa per aiutare i 143 milioni di tonnellate di merci che voi spostate verso il mare e la ferrovia, o i 6 milioni di camion che vengono sottratti alla strada con l’intermodalità, i 7 miliardi di euro che risparmiamo per i cittadini e la collettività con l’intermodalità”. Lo ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto in un videomessaggio in occasione dell’assemblea generale di Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.