Crystalweed su X: “il CBD in Italia è legale e non ha effetti psicotropi”

Non bisogna confondersi con il THC, spesso presente nei prodotti con CBD, che è invece regolato dalla legge. In Italia, la percentuale di THC concessa nei prodotti derivati dalla canapa industriale è dello 0.5%. Questa sostanza è diventata la protagonista delle proteste dei consumatori di cannabis light e non sul nuovo Codice della Strada.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, le regole sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti diventano più rigide. La novità più rilevante è che non sarà più necessario dimostrare uno stato di alterazione psicofisica: basterà la presenza di THC nei test salivari per far scattare le sanzioni. Tra le misure previste, la sospensione immediata della patente e, nei casi più gravi, la revoca con confisca del veicolo.