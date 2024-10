Csr, Granata (Autoguidovie): “Garantire mobilità è sfida economica e sociale”

Adnkronos

Milano, 9 ott. “Garantire un servizio che consente alle persone di accedere alla mobilità è una grande sfida economica, ambientale e sociale. Specie per noi, che siamo l’unico operatore privato all’interno delle grandi aziende pubbliche”.

Lo ha sottolineato Silvia Granata, direttrice marketing & comunicazione di Autoguidovie, intervenendo al panel ‘Sostenibilità inclusiva: rispetto, accoglienza, sostegno’ al Salone della Csr e dell’innovazione sociale, corso a Milano.

“Noi -afferma Granata- ci reputiamo un po’ speciali da questo punto di vista; del resto è facile dire mobilità, e quindi flotta, ambiente. La connessione più semplice con il mondo della sostenibilità è l’ambiente. Sono stati spesi milioni di euro da Autoguidovie e dallo Stato per garantire che in territori estremamente vasti come quelli che serviamo ci sia una flotta straordinaria e il prossimo anno avremo solo veicoli Euro 6, Euro 5 ed elettrici. Quindi lato ambiente mi sentirei di dire stiamo facendo tantissimo per garantire un futuro di mobilità. Ma non è tutto”.