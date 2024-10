Csr: Ipsos, ‘italiani attenti a sostenibilità, ma giudicano governo meno impegnato’

Adnkronos

Milano, 9 ott. Un terzo degli italiani si autodefinisce ‘attento’ o ‘molto attento’ ai temi della sostenibilità (35%); tra le aziende, poi, imprenditori e manager portano la visione dell’impegno delle persone al 41%, riconoscendo ancor di più un impegno da parte degli individui. L’impegno cala invece quando si parla di governo e istituzioni: per le aziende alla base ci sarebbe uno scarso impegno per mancanza di volontà; per le persone invece non si tratterebbe tanto di una mancanza di volontà, quanto di una mancanza di linee guida. Questo il quadro emerso da una ricerca condotta da Ipsos, presentata al Salone della Csr in corso a Milano. (Segue)

