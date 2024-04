Cultura: Nevi, ‘Matera palcoscenico importante per mostrare bellezza Italia’

Adnkronos

Roma, 24 mar. “Sono molto contento della scelta della Farnesina, comunicata oggi dal ministro Tajani, di Matera come sede della Conferenza 2024 sulla diplomazia culturale italiana. Matera e i suoi Sassi sono patrimonio dell’Unesco, un luogo di una bellezza inestimabile, che custodisce tesori unici che tutto il mondo ci invidia. L’evento ospiterà i direttori degli 86 istituti italiani di cultura nel mondo, e sarà un palcoscenico importante per mostrare, ancora una volta, al mondo quanto l’Italia sia la culla dell’arte, della storia, della cultura”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA