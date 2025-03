Cyberbullismo, Iannarelli (Lazio): “Promuovere l’educazione alle relazioni”

Adnkronos

Roma, 10 mar. – “Siamo qui per valorizzare e promuovere questa come una prassi d’eccellenza di progettazione sui rischi della rete e sull’educazione alle relazioni che mette insieme: esperti con comprovata conoscenza scientifica e pedagogica, che abbracci globalmente le esigenze di formazione dei nostri giovani; le famiglie, che sono le prime responsabili dell’educazione dei figli, a cui la scuola deve essere sussidiaria con le istituzioni, che sono qui per abbracciare un modo di fare educazione complessiva sana per il bene profondo dei nostri giovani, in questa fase molto complessa della società e dello sviluppo dei media e dei social che avvolgono la crescita dei nostri giovani”.

È quanto ha detto all’Adnkronos Chiara Iannarelli, vicepresidente della Commissione per la formazione, la scuola e le politiche per i giovani e le pari opportunità di regione Lazio, all’evento finale del progetto “Giovani Generazioni”, promosso dal Moige (Movimento italiano genitori), con il patrocinio della regione Lazio.