Cybersecurity: Mocerino (Netgroup), ‘contro hacker usare strategia contrasto mafia’

Adnkronos

Roma, 10 ott. “La lezione di Falcone e Borsellino per contrastare la nuova forma di criminalità organizzata : trasformare gli hacker in collaboratori di giustizia”. Così in una nota Giuseppe Mocerino, presidente di Netgroup ed esperto in cybersicurezza. “La vicenda di Carmelo Miano, giovane ingegnere che ha violato i server delle procure di mezza Italia ci insegna che non esistono siti sicuri e che se sei un prodigio ma usi la tua maestria fuori dalle regole, nessuno cercherà di arruolarti tra i ‘buoni’”.