Cybersecurity: Nobile (Agid), ‘servono regole integrate per Ia, privacy e sicurezza’

Roma, 17 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “L’Europa e l’Italia non possono competere pensando di stabilire regole sulla cybersecurity, sulla protezione dei dati personali, sull’intelligenza artificiale. L’abitudine che abbiamo a normare per settori verticali è molto complessa, sia per la pubblica amministrazione che per il tessuto di piccole e medie imprese che devono adeguarsi. Approccio olistico significa che uno strumento di intelligenza artificiale per una piccola e media impresa deve essere protetto dal punto di vista cyber, deve rispettare i principi di protezione dei dati personali e dare competitività, utilità, trasparenza”. Lo ha detto Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, intervenuto alla conferenza ‘Cybersecurity & AI: Orizzonti strategici e impatti verticali’ presso il Senato della Repubblica.

“I data center, che sono un tema strategico, aiutano a diminuire le emissioni climalteranti dei settori come l’agricoltura, l’industria o i trasporti perché, a fronte di un consumo energetico nel data center migliaia di agricoltori, di piccole e medie imprese manifatturiere, di persone che si spostano con il loro veicolo, possono ottimizzare la loro impronta ecologica”, aggiunge.