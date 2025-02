Cybersicurezza, assessore Cisterna di Latina: “L’amministrazione è molto sensibile al disagio giovanile e al cyberbullismo”

Adnkronos

Latina, 11 feb. – “Questa amministrazione comunale è molto sensibile al tema del disagio giovanile, in modo particolare a quello legato al bullismo e al cyberbullismo. Il 7 febbraio, giornata nazionale contro il bullismo, abbiamo avuto un incontro con i ragazzi dell’Istituto superiore di Cisterna di Latina con una neuropsichiatra, la quale ha parlato loro del disagio giovanile, di come riconoscere il bullismo e una sua vittima e di quello che si può fare per arginare questo fenomeno”. Lo afferma Stefania Krilic, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Cisterna di Latina, all’evento di lancio della campagna di Moige – Movimento italiano genitori – che porta nelle scuole la lotta al cyberbullismo. L’iniziativa è stata presentata in occasione del Safer Internet Day 2025 e prevede l’avvio anche di una campagna social con testimonial di rilevanza nazionale come Carlo Conti, Alessandro Borghese, Casa Surace, Angelica Massera, Lorenzo Baglioni, Jack Nobile e Giulia Latini.

“L’amministrazione è fortunata perché qui a Cisterna abbiamo delle scuole e degli istituti comprensivi che funzionano veramente bene, quindi diamo supporto a tutte le loro iniziative – aggiunge l’assessora – Inoltre, abbiamo firmato un protocollo educativo di comunità con tutte le scuole già nel 2023 e lo stiamo portando avanti. Le scuole presentano tante iniziative molto interessanti, come quella di oggi che va assolutamente sostenuta”.