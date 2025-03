Cybersicurezza, Frattasi (Acn): “Ancora scarsa maturità pmi, bisogna investire”

Adnkronos

Roma, 27 mar. “Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nella crescita della nostra economia ma sono sempre più spesso bersaglio di attacchi informatici. I dati presentati oggi dal Cyber Index Pmi fotografano, purtroppo, ancora una situazione di scarsa maturità cyber da parte del settore e su questo bisogna fortemente investire”. Lo ha detto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) in occasione della presentazione, nella sede di Confindustria, del secondo Rapporto cyber index pmi, l’indice che misura lo stato di consapevolezza in materia di gestione dei rischi cyber delle aziende italiane di piccole e medie dimensioni.