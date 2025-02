Dai mari del Giappone a Identità Milano 2025, JETRO porta in scena la cultura e i sapori delle eccellenze ittiche nipponiche

Adnkronos

– Dal 22 al 24 febbraio tre giorni di degustazioni dove assaporare i migliori prodotti del mare giapponese passando per le drink experience con sake, yuzushu, whisky e inediti spirit locali Da non perdere lunedì 24 alle 11.30 Identità Pesce con il maestro Hirotoshi Ogawa e la tecnica del Chinuki, mentre alle 15.30 il bartender Patrick Pistolesi condurrà gli appassionati in un affascinante viaggio dedicato alla scoperta dei cocktail del Sol Levante

Milano, 17 febbraio 2025 – La ricchezza di sapori, l’attenzione ai dettagli e l’utilizzo di ingredienti freschi e di alta qualità frutto di una cultura gastronomica ricca di tradizione, fascino e innovazione: il Giappone arriva alla 20ª edizione di Identità Milano 2025 con un’esperienza sensoriale senza precedenti. JETRO Milano, Ente governativo per la promozione degli scambi e degli investimenti tra il Giappone e il resto del mondo, porta in scena dal 22 al 24 febbraio le eccellenze ittiche nipponiche alla ventesima edizione dello Chef Congress più famoso d’Italia che prenderà vita nei nuovi spazi di Allianz MiCo a CityLife nel cuore di Milano e che avrà come filone tematico Identità Future, 20 anni di nuove idee in cucina.

Presso lo stand E3 JETRO – Japanese Seafood, i visitatori, accolti da un imponente samurai che simboleggia lo spirito di un paese straordinario, verranno trasportati in un vero angolo di Giappone, tra i sapori unici e le tecniche secolari del branzino (madai), della ricciola (hamachi)e delpregiato riccio di mare (uni frozen), prodotto unico, che debutta per la prima volta in Europa, dopo aver ottenuto solo qualche mese fa la certificazione HACCP per le esportazioni nell’Unione Europea.

Caratterizzato da una texture vellutata e da un profumo delicato, tra qualche mese arriverà anche in Italia per essere assaporato crudo in purezza nelle preparazioni di sushi e sashimi o come ingrediente speciale per ricette creative. Un prodotto di qualità superiore, capace di conquistare tutti i sensi, grazie al sapore dolce e salino, che arricchirà ogni piatto gourmet e che sarà possibile prenotareproprio a partire dai giorni di Identità Milano 2025.

Accanto alle eccellenze del mare non può mancare una raffinata selezione di spirit giapponesi raccontati da veri maestri del settore. Vera e propria opera d’arte, ispirata alle onde di Hokusai, lo spazio allestito da JETRO, è pronto ad accogliere i visitatori con degustazioni, show cooking e mixology experience, firmati dallo chef Hirohiko Shimizu e dal mixologist Edoardo Casarotto di Altrimenti Mixology Bar di Milano.

In questo contesto di grande richiamo, le attività promosse da JETRO mirano a valorizzare il patrimonio enogastronomico giapponese tra gli appassionati e gli esperti del settore che ogni anno partecipano alla manifestazione milanese. Dal 2013 riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, la tradizione culinaria giapponese affascina sempre più gli italiani, costantemente alla ricerca di materie prime di alta qualità. Cresce anche l’interesse per i protagonisti e gli esperti giapponesi, il cui contributo è fondamentale per diffondere e approfondire la conoscenza della cultura enogastronomica nipponica in Italia.

IDENTITA’ PESCE E BAR EXPERIENCE: IL GIAPPONE NON FINISCE MAI DI STUPIRE

Con una visione orientata al futuro e un forte rispetto per la tradizione, JETRO potenzia il valore della sua presenza a Identità Milano con due momenti di approfondimento di grande richiamo per appassionati ed esperti del settore.

Lunedì 24 febbraio alle 11.30 Hirotoshi Ogawa, icona mondiale dell’alta cucina giapponese e maestro nelle tecniche di preparazione del sushi, salirà sul palcoscenico di Identità Milano 2025 (Sala Emerald 1), nello spazio dedicato a Identità Pesce per tenere un seminario dal titolo “Orizzonte Giappone. Chinuki, il codice del sangue. Tecniche applicate ai prodotti del mare”.Un viaggio unico attraverso le tecniche tradizionali giapponesi applicate alla lavorazione del pesce, per comprendere l’importanza del Chinuki e di altre metodologie innovative.

Sempre lo stesso giorno, alle 15.30 nel contesto di Bar Experience, l’appuntamento è con “Riflessi Giapponesi. Una prospettiva italiana sulla mixologia Made in Japan” un momento di approfondimento dove Patrick Pistolesi, owner del Cocktail bar romano Drink Kong, nome di riferimento tra i bartender italiani, è pronto a far scoprire alla community di appassionati l’arte del bartending giapponese. Un’esperienza da non perdere per gli amanti delle contaminazioni culturali.

I RELATORI: LE BIOGRAFIE

Hirotoshi Ogawa è nato nella Prefettura di Chiba, nella regione di Kantō, sull’isola di Honshū, a soli 30 min da Tokyo. Diplomato presso la Osaka Abenotsuji Institute, comincia il suo percorso professionale a Tokio. Dopo essersi trasferito in Australia come sushi chef presso l’ANA Hotel di Sydney negli anni conquista una posizione di grande prestigio grazie al suo stile raffinato e creativo capace di unire sapientemente tradizione e modernità nella composizione del sushi. Dopo l’esperienza australiana, torna a Tokyo, dove apre il suo ristorante Ogawa Sushi e fonda la sua società la OZ Co, seguendo la sua vocazione: insegnare, ovvero trasmettere la passione e la tecnica della preparazione del sushi alle nuove generazioni e a tutti gli chef nel mondo interessati a scoprire i segreti del piatto più emblematico del Giappone. Impegnato in lezioni, workshop, seminari e produzione di DVD (Sushi and Sashimi Improvement Method) è sempre in giro per il mondo in qualità di Goodwill Ambassador della cucina giapponese per il MAFF, il Ministero dell’Agricoltura, Pesca e Forestale Giapponese. Considerato uno dei tre chef stranieri più popolari in India, ha pubblicato una serie di manuali preziosi per chi vuole diventare esperto nell’arte del sushi: “Sushi Samurai Goes! Top Sushi Chefs Go Around the World” (Keith Stage 21), “Knowledgeable and Fun Character” e “Everyone’s Sushi World” (Practical Education Publishing). Ha vinto il quarantesimo Best Father Yellow Ribbon Award nella categoria cultura gastronomica.

Nato da madre irlandese e padre italiano, Patrick Pistolesi ha trascorso parecchie estati della sua infanzia nella “Green Island”, dove ha sviluppato un legame profondo con il whiskey. La sua carriera nel mondo dei cocktail inizia a Roma, dove ha contribuito significativamente alla diffusione della cultura del bere miscelato. È stato il primo a inaugurare un gin bar in Italia, The Gin Corner, e ha lavorato come bar manager presso lo storico Caffè Propaganda. Nel 2018 apre Drink Kong, “instinct bar”, nel quartiere Monti di Roma, dopo diversi viaggi tra l’Europa e gli Stati Uniti. Il locale in breve tempo si distingue per la sua carta innovativa e per l’ambiente unico, diventando un punto di riferimento nella scena della mixology nazionale e internazionale. Sotto la sua guida, Drink Kong è stato riconosciuto come il miglior cocktail bar d’Italia e si è posizionato al 33° posto nella lista dei The World’s 50 Best Bars 2024.

JETRO

JETRO, the Japan External Trade Organization, è l’Ente governativo che si occupa di promuovere il commercio e gli investimenti tra il Giappone e il resto del mondo. Fondata nel 1958 per incentivare le esportazioni giapponesi all’estero, nel XXI secolo JETRO ha spostato il suo focus principale sulla promozione degli investimenti diretti esteri in Giappone e sul supporto alle piccole e medie imprese giapponesi per massimizzare il loro potenziale di esportazione a livello globale. JETRO Japanese Seafood nello specifico è il programma che intende supportare e promuovere l’esportazione di prodotti ittici giapponesi all’estero con l’obiettivo di valorizzare la qualità, la sostenibilità e l’autenticità dei frutti di mare giapponesi, facilitando l’accesso a nuovi mercati.