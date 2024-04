Adnkronos

Dalla Riva: “UniCredit University e’ palestra dove alleniamo nostri talenti”

Torino, 16 apr. – “L’inaugurazione del terzo anno della UniCredit University Italy testimonia come l’allenamento del talento di ogni nostra persona sia la leva principale per la crescita di UniCredit, valorizzando la differenza che ognuno porta all’interno del Gruppo”. A sottolinearlo Ilaria Dalla Riva, Chief Admistrative Officer di UniCredit in Italia che in occasione dell’inaugurazione, […]

Di Redazione | 16 Aprile 2024