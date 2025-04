Dall’AI all’E commerce, dal Coding al mondo Creator: una full immersion nel futuro di vari settori con i primi eventi tematici del WMF 2025

Adnkronos

– Un’immersione nel futuro di molteplici settori: questa l’opportunità offerta dall’edizione 2025 del WMF We Make Future, in programma dal 4 al 6 giugno a BolognaFiere. All’interno della fiera internazionale certificata organizzata da Search On Media Group tornano infatti gli eventi tematici verticali con formazione, business e opportunità di confronto inedite con esperti e aziende da tutto il mondo.

Bologna, 03/04/2025

Dai trend del web marketing alle evoluzioni dell’Intelligenza Artificiale, dall’open innovation al mondo dell’e-commerce, fino alle nuove frontiere del GovTech e della creator economy, il WMF 2025 si conferma come il punto di riferimento per chi desidera vivere una full immersion nel futuro del proprio ambito e non solo, grazie al coinvolgimento di esperti, big tech, istituzioni e attori da più di 90 Paesi.

“Il WMF è un catalizzatore di innovazione e connessioni strategiche, un punto d’incontro per professionisti, aziende, startup, investitori e istituzioni per affrontare le sfide del futuro e cogliere nuove opportunità di crescita. Con gli eventi verticali mettiamo in connessione i principali stakeholder globali di settori specifici, tutti coinvolti al contempo nel processo di innovazione globale. Si mettono così a sistema competenze di alto livello e sinergie tra player di tutto il mondo, rafforzando un ecosistema internazionale dove formazione, networking e business si intrecciano per sviluppare soluzioni all’avanguardia e impattare positivamente su presente e futuro” – afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF

Tra i protagonisti già annunciati anche Michiel Scheffer, Presidente del Board European Innovation Council, Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giulio Centemero, Deputato del Parlamento italiano, Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Guido Scorza, Membro del Garante della protezione dei dati personali, Antonio Mazzeo, Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Toscana, Francesco Ubertini, Presidente di CINECA, Antonio Palmieri, Presidente della Fondazione Pensiero Solido e molti altri.

AI & Digital-Tech: eventi per i professionisti di settore tra coding, web marketing e creator economy

Link Utili:

WMF – Fiera Internazionale sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e il DigitaleIl 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, 214 miliardi di AUM, oltre 60 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 13.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group – Humans Leading Innovation Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.