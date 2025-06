Damiano: “Includere Ia nella contrattazione sindacale per prevenire incidenti”

Adnkronos

Bologna, 11 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Sicuramente Confsal ha un’ottima elaborazione per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro. Credo che la contrattazione sindacale farebbe bene ad includere l’intelligenza artificiale per la prevenzione”. A dirlo Cesare Damiano, presidente Centro studi lavoro e welfare e già ministro del Lavoro, intervenendo al convegno ‘Per un ambiente di lavoro sano e sicuro’ organizzato all’interno del 35° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso a Bologna. “Dell’Ia ci stiamo occupando da tempo – ricorda – a livello nazionale e internazionale. A partire dagli anni ’70, in Italia, la robotica è intervenuta pesantemente, ora si dice che l’impatto dell’Ia avrà un effetto maggiore sul lavoro intellettuale”. “L’Inail risparmia soldi, è giusto perché è un’assicurazione e deve avere riserve tecniche e fa parte della contabilità dello Stato, ma bisogna restituire un po’ più di soldi alle imprese e ai lavoratori per migliorare le prestazioni”, conclude.

