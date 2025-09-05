Data center, Tasca (A2A): “Serve regia del governo per sviluppo strategico”

Adnkronos

Milano, 5 set. “I data center, spesso considerati grandi consumatori di energia, possono trasformarsi in elementi chiave della transizione ecologica attraverso il recupero del calore generato dai chip per alimentare reti di teleriscaldamento”. È quanto sostiene Roberto Tasca, presidente di A2A all’Adnkronos dopo la presentazione del position paper “L’Italia dei data center” realizzato da Teha Group in collaborazione con la società multiservizio. Tasca sottolinea l’importanza di integrare queste infrastrutture nel sistema energetico nazionale attraverso soluzioni innovative: “L’Italia sta vivendo un processo di elettrificazione dei consumi, amplificato dallo sviluppo dei data center, che rispondono alla crescente domanda di servizi digitali”.