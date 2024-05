Datacolor® annuncia importanti aggiornamenti alle offerte software, oltre a un nuovo piano di supporto per la manutenzione del software

Adnkronos

LAWRENCEVILLE, N.J., 21 maggio 2024 /PRNewswire/ — Datacolor, leader globale nelle soluzioni di gestione del colore, ha rilasciato importanti aggiornamenti del portafoglio software, tra cui l’integrazione del supporto Colibri® e miglioramenti alla sua strumenti per la corrispondenza dei colori e il controllo qualità (QC).

“Dall’acquisizione di matchmycolor e delle sue soluzioni software Colibri lo scorso maggio, i nostri team hanno lavorato instancabilmente per allineare e migliorare i nostri software e servizi all’avanguardia per la formulazione e la gestione del colore. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni facili da usare utilizzando le tecnologie più recenti che possano essere completamente integrate nei flussi di lavoro dei clienti in un’ampia gamma di settori. Il risultato è una serie di aggiornamenti software e nuovi servizi di supporto che ci impegniamo a sviluppare continuamente,” ha affermato Albert Busch, presidente e CEO di Datacolor.

L’ultima versione del software del flusso di lavoro Colibri (versione 24.1), rilasciata oggi, include molte nuove funzionalità, tra cui maggiore sicurezza, migliore correzione delle ricette e miglioramenti delle prestazioni.

“Abbiamo inoltre semplificato il processo di aggiornamento in modo che non richieda ulteriore formazione e prevenga la perdita di dati”, ha affermato Yazid Tohme, CTO di Datacolor. “Allo stesso tempo, stiamo espandendo l’uso delle funzionalità cloud, dei servizi di analisi e di integrazione per aggiungere ulteriore valore e migliorare la facilità d’uso.”

Datacolor sta inoltre aggiornando le proprie soluzioni software Match Pigment, Match Textile e Tools QC, nel tentativo di migliorare la velocità, la sicurezza e l’affidabilità.

Tutte le applicazioni Datacolor beneficeranno presto dello stesso piano di supporto alla manutenzione di Colibri. Fornirà un facile accesso agli aggiornamenti software e ai servizi di supporto dedicati, garantendo che i sistemi dei clienti rimangano aggiornati con gli ultimi miglioramenti delle prestazioni. I clienti potranno usufruire di questa nuova offerta a partire da giugno.

