Dazi Usa, misure in vigore dal 7 agosto: confermato accordo con Ue al 15%

Adnkronos

I nuovi dazi Usa, tra cui il 15% sulle importazioni dell’Ue, entreranno in vigore giovedì 7 agosto anziché oggi. Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo in cui ha fornito anche il suo nuovo piano tariffario.

Un funzionario Usa ha dichiarato che la data di inizio posticipata ha lo scopo di concedere più tempo per l’attuazione delle nuove tariffe. In precedenza, il tycoon aveva firmato un ordine esecutivo che prevedeva nuove tariffe per decine di Paesi a partire da oggi, venerdì 1 agosto.

La Casa Bianca ha pubblicato un elenco di quasi 70 nazioni, insieme all’Unione europea, a cui si applicheranno tariffe specifiche. Tra questi ci sono il Regno Unito, la Svizzera e il Giappone. Per i Paesi non inclusi nell’elenco, secondo la Casa Bianca verrà imposta una tariffa predefinita del 10%.