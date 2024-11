DEKRA sta al passo nonostante le crisi economiche e politiche mondiali

Adnkronos

Con una stabile ripresa del fatturato verso un anniversario importante

STUTTGART, Germania, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ — Per DEKRA l’anno in arrivo, che la vede celebrare il suo centenario, non potrebbe iniziare in modo più resiliente e al passo coi tempi: infatti, dopo aver superato per la prima volta nella sua storia una soglia di fatturato di 4 miliardi di euro nel 2023, la più grande azienda di controllo, ispezione e certificazione al mondo non quotata in borsa stima un’ulteriore crescita in riferimento al 2024. Nei primi dieci mesi dell’anno il fatturato è aumentato di circa il 5% e la crescita del core business TIC (Testing, Inspection, Certification) è stata superiore al 7%.

“Siamo ottimisti sul fatto che saremo in grado di chiudere il 2024 con una crescita delle vendite”, annuncia Stan Zurkiewicz, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di DEKRA e.V. e DEKRA SE, in occasione dell’analisi retrospettiva annuale dell’azienda presso la sede centrale di Stoccarda. Nonostante le condizioni esterne molto difficili, come la recessione nel mercato tedesco di DEKRA e la continua carenza di personale qualificato in Europa, tutte le aree di attività TIC dell’azienda hanno contribuito a questo successo. Solo il settore Lavoro Temporaneo sta registrando un calo del fatturato, in particolare in Germania, a causa delle difficili condizioni quadro. Zurkiewicz, CEO di DEKRA: “In questo settore, risentiamo dell’attuale contrazione economica e della crisi dell’industria automobilistica europea. Tuttavia, siamo in grado di compensare con un aumento più del 7% del fatturato nel nostro core business e con l’elevata domanda nelle nuove aree di interesse”.

Nell’esercizio finanziario in corso, DEKRA ha registrato una crescita a una o due cifre in America del Nord, del Sud e Centrale (circa 14%), in Europa nord-occidentale (circa 9%) e nella Regione Asia-Pacifico (circa 9%). La crescita nel mercato tedesco di provenienza si aggira intorno al circa 7%. A essa contribuiscono anche i nuovi settori di attività strategici legati alla mobilità del futuro, alla sostenibilità, alla cyber sicurezza e all’intelligenza artificiale.

La prossima estate DEKRA festeggerà il suo centenario. In vista di questo anniversario speciale, nel 2025 l’azienda prevede di proseguire il suo percorso di crescita, anche se le condizioni geopolitiche ed economiche continueranno probabilmente a essere instabili. Per l’anno del centenario, DEKRA prevede nuovamente un aumento del fatturato.

Contatto: Marie HertfelderTelefono: +49 711 7861-1360Fax: +49 711 7861-2240E-mail: marie.hertfelder@dekra.com