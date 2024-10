Deutsche Bank: chiude terzo trimestre in utile a 1,7 mld

Adnkronos

Roma, 23 ott. – Deutsche Bank chiude il terzo trimestre con un utile netto di 1,7 miliardi, in crescita del 39% su base annua, pari a 1,3 miliardi di euro. Il risultato si deve anche al rilascio di fondi pari a circa 440 milioni gli utili si sarebbero attestati al +8%, ovvero a 1,3 miliardi). I ricavi sono in crescita del 5% su base annua a 7,5 miliardi di euro, commissioni in crescita del 5% a 2,5 miliardi di euro, la raccolta tra Private Bank e Asset Management ammonta a 27 miliardi. I