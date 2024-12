Devis Paganelli: “Ecco la mia visione per emergere nel mondo dello spettacolo”

Adnkronos

– Rimini, 20 dicembre 2024.Per emergere nel mondo dello spettacolo talento e determinazione non bastano, serve anche il supporto di professionisti qualificati che sappiano come trasformare potenziale in una duratura carriera di successo.

“Chi aspira a diventare famoso deve sapere che affidarsi a figure esperte fa la differenza. Oggi, in particolare il mondo dell’intrattenimento, ma non solo, richiede strategia, conoscenza del mercato e capacità di muoversi con sicurezza tra casting, produzioni e occasioni da cogliere al volo. Per questo è indispensabile il supporto di professionisti qualificati, capaci di valorizzare il talento e di orientarlo nella direzione giusta, trasformando aspirazioni e sogni in progetti concreti”. È quanto dichiarato da Devis Paganelli, imprenditore riminese con una consolidata esperienza nel panorama della comunicazione e dello spettacolo italiano.

CEO di Are Communication International LTD, società leader nella comunicazione e produzione di eventi internazionali e format televisivi, Paganelli è un punto di riferimento per la comunicazione, la produzione di spettacoli, eventi e format televisivi, con oltre vent’anni di esperienza. La sua agenzia rappresenta volti noti della televisione, della musica e del cinema ed offre concrete opportunità di successo a talenti emergenti.

“La mia carriera è iniziata nel mondo del nightlife, dove mi occupavo di organizzare ospitate di personaggi famosi nei locali notturni. Ho poi gestito dei noti magazine specialistici come TREND Discotec o SLIDE, un free press che si è affermato come un modello di riferimento nazionale del settore”, ha proseguito Paganelli.

Autore di programmi televisivi come o Match Music e Crazy Dance, per l’imprenditore riminese la svolta è arrivata quando, insieme al maestro Vince Tempera e in partnership con Maria Teresa Ruta, ho ideato Sanremo Newtalent, un format televisivo che dà spazio a talenti emergenti meritevoli e talentuosi: “Una vetrina attraverso cui approdare su canali televisivi nazionali, catturando l’attenzione di note etichette discografiche”, ha commentato Paganelli, sottolineando la sua dedizione nel costruire percorsi accessibili e professionali per gli aspiranti artisti.

Il lavoro del CEO di Are Communication International LTD – riconosciuto a livello internazionale con premi e onorificenze come il titolo di Ambasciatore per la Pace e i Diritti Civili, assegnatogli nel 2023 dalla Diplomatic Mission Peace and Prosperity, accreditata presso Nazioni Unite e NATO per aver devoluto gran parte dei suoi guadagni in scopi umanitari – si traduce nella capacità di guidare gli artisti emergenti, con un approccio basato su competenza, relazioni e visione strategica.

“Tra i beauty contest sviluppati e ormai consolidati nel settore, mi piace ricordare Miss Principessa d’Europa, un concorso di bellezza nazionale che offre visibilità a giovani talenti, e Mister Universe TMM, dedicato alla bellezza maschile a livello internazionale. Fra i format televisivi, invece, Influencer Girls, il primo reality show con influencer o SuperMiss, reality in onda su canali SKY,”, ha concluso l’imprenditore.