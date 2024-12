Di Maio (Aiom): “Numeri positivi ma guai a mollare presa su ricerca e prevenzione”

Adnkronos

Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) – “Grazie alla prevenzione e a terapie innovative sempre più efficaci, sono stabili le diagnosi di tumore in Italia rispetto al biennio precedente. Non solo: diminuisce la mortalità dei 20-49enni per neoplasia in entrambi i sessi. In 15 anni sono state 786 le vite salvate tra le donne e 939 tra gli uomini in questa fascia d’età rispetto al numero atteso basato sui tassi del 2006. Assume particolare rilievo positivo, in entrambi i sessi, l’importante diminuzione nella mortalità per tumore del polmone, del 46,4% tra le donne e del 35,5% tra gli uomini under 50. Sono dati estremamente incoraggianti, se si considera che questa neoplasia rappresenta la prima causa di morte oncologica negli uomini giovani adulti e la seconda nelle donne dopo il tumore della mammella. Tuttavia, non mancano alcune criticità”. Così Massimo Di Maio, presidente eletto dell’Associazione italiana oncologia medica, Aiom, in occasione della presentazione del 14esimo censimento ‘I numeri del cancro in Italia 2024’ oggi a Roma a Palazzo Baldassini.