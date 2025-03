Diaco commosso apre ‘Bellamà’ con una lettera a Sgarbi: “Forza Vittorio! Ti si vuole bene”

Adnkronos

Roma, 27 mar. “Forza Vittorio, ti aspettiamo perché abbiamo bisogno di tornare a discutere e litigare con te. Ti si vuole bene”. Pierluigi Diaco ha aperto la puntata odierna di ‘Bellamà’ su Rai2 con una lettera di incoraggiamento a Vittorio Sgarbi, ricoverato da giorni al policlinico Gemelli di Roma. Il programma è iniziato senza sigla con il conduttore che, commosso, si è rivolto prima al pubblico parlando di Sgarbi e poi direttamente al critico d’arte.