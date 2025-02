‘Dialoghi con la presidenza’, riprendono i webinar gratuiti dell’Istituto nazionale tributaristi

Adnkronos

da quest’anno aperti anche a non iscritti

Roma, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Lunedì prossimo 10 febbraio dalle ore 15,30 alle ore 17,00 si svolgerà il primo webinar gratuito dell’anno dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), nell’ormai consolidata formula ‘Dialoghi con la presidenza Int. La parola ai tributaristi’. Saranno affrontati i seguenti temi: novità antiriciclaggio e Legge 4/2013 obblighi e deontologia, argomenti importantissimi per gli studi dei tributaristi Int, ma anche per altre professionalità ricomprese nella predetta legge o per soggetti interessati a meglio conoscere alcune peculiarità della professione di tributarista ex Lege 4/2013. Gli interventi sulle tematiche saranno a cura di Carla De Luca, dottoressa commercialista e revisore legale grande esperta delle problematiche legate agli obblighi antiriciclaggio, e di Riccardo Alemanno, presidente Int, che evidenzierà gli obblighi professionali e deontologici della Legge 4/2013. Sarà però la prima volta che questa serie di webinar gratuiti, aprirà anche a non iscritti, quindi a tutti coloro che a vario titolo siano interessati dagli argomenti affrontati. I tributaristi Int, come per i precedenti webinar, hanno ricevuto le coordinate di accesso alla piattaforma digitale tramite la newsletter quotidiana inviata gratuitamente a tutti gli iscritti, mentre coloro che siano interessati, ma non tributaristi Int, potranno partecipare inviando la richiesta all’indirizzo e-mail istitutonazionaletributaristi@gmail.com. Sull’apertura anche a soggetti non tributaristi Int, il presidente Alemanno ha dichiarato: “Con i webinar denominati ‘dialoghi con la presidenza’, che organizziamo da oltre due anni, abbiamo riscontrato una grande partecipazione delle iscritte e degli iscritti, da quest’anno però, avendo potenziato gli accessi alla nostra piattaforma digitale, abbiamo deciso di aprire, sempre gratuitamente, anche ai non tributaristi Int. Potrebbero essere professionisti ricompresi dalla legge 4/2013 ad esempio consulenti informatici o traduttori e interpreti professionisti soggetti agli obblighi previsti dalla predetta legge, oppure tributaristi, che non abbiano ancora aderito ad associazione di rappresentanza professionale, ma che vogliano approfondire obblighi di legge ai quali sono sottoposti anch’essi o ancora studenti universitari che vogliano capire anche il mondo delle professioni associative e le loro peculiarità. L’apertura serve anche per ulteriormente chiarire e informare i terzi circa gli obblighi di legge e deontologici a cui sono sottoposti i tributaristi”.

