Difesa: Cossiga (Aiad), ‘Gcap banco di prova per aziende italiane aerospazio’

Adnkronos

Roma, 26 nov. “Desidero sottolineare come l’esperienza Gcap rappresenti un passo diverso e migliorativo rispetto alla partecipazione al programma statunitense dell’F35, un ritorno decisamente maggiore per l’Italia. Si tratta infatti di una opportunità di conseguire un livello di indipendenza strategico paritetico condiviso”. lo ha affermato Giuseppe Cossiga, presidente della Federazione delle aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), intervenendo ai lavori del convegno “La Nato verso il 2030”, tenutosi presso l’Università degli Studi Link di Roma.