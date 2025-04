Difesa: denuncia drone scattata al quinto allarme, Procura chiede info a Enav

Adnkronos

Milano, 31 mar. La Procura di Milano riparte dai giorni e dagli orari in cui l’allarme del Joint research centre dell’Ue, il centro che si occupa di ricerche che vanno dallo spazio al nucleare, ha catturato il presunto passaggio di un drone di fabbricazione russa sull’area di Ispra (Varese) sul Lago Maggiore. Si tratta, secondo indiscrezioni, di “sei passaggi in cinque giorni, due volte in una stessa giornata” che hanno portato – “al quinto allarme” – a denunciare l’accaduto ai carabinieri di Varese che, non competenti in materia di terrorismo, hanno inoltrato alla Procura di Milano il caso sul sospetto allarme in materia di sicurezza.

“Lo strumento di rilevamento (di cui è dotato il Centro, ndr) è in grado di captare le frequenze, in questo caso frequenze basse riconducibili a particolari droni alcuni di fabbricazione russa” spiegano gli inquirenti. Il software di cui è dotato il sistema di allarme ha in memoria diversi match tra frequenze e modelli di droni, ma essendo un mercato in rapida evoluzione non si può escludere che sia un modello non ancora conosciuto, né che sia uno strumento “acquistato in Italia prima dell’embargo scattato nel 2022”.