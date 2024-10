Digital Week, Giffoni innovation hub conquista Gen Z

Adnkronos

Milano, 18 ott. ‘Esplorazioni digitali – Giudizio empatia e futuro nelle mani della Gen Z’ è l’evento sold out di Giffoni Innovation Hub content partner della Milano Digital Week che lo scorso 14 ottobre ha animato Spazio Phyd: più di 300 le richieste di accredito pervenute, 100 persone in sala e più di 3000 persone hanno seguito il live streaming e più di 1,2 milioni di social reach.

“Esplorazioni digitali -spiega Jacopo Moretti, head of events- incarna la missione di Giffoni Innovation Hub creare impatto sulle nuove generazioni anche attraverso l’innovazione. Grazie a tecnologie all’avanguardia e partner di eccellenza, l’evento ha offerto al pubblico l’opportunità di riflettere su come empatia e giudizio possano plasmare il futuro digitale. Il sold-out e la grande partecipazione online sono un segnale positivo del nostro lavoro. Continueremo a sviluppare progetti che connettono brand e giovani, con contenuti originali, iniziative educative e esperienze d’impatto”.

Durante l’evento, la Gen Z è stata protagonista di 7 attività immersive ideate da Giffoni Innovation Hub, i partner Enav Group, Accenture Song, freakyWays, Nextory e la non profit Fondazione Cave Canem, per approfondire il legame tra nuove generazioni e nuove tecnologie e comprendere limiti e potenzialità dell’era digitale. Il tutto è stato possibile anche grazie all’utilizzo di tecnologie e metodologie all’avanguardia come software, visori e instant poll.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Corecom Lombardia Cesare Maria Gariboldi, a scandire il ritmo dei diversi appuntamenti, facilitando il confronto tra i ragazzi e i big manager presenti, è stato Mario Moroni autore del podcast giornaliero ‘Il Caffettino’ e del best seller ‘La fine dei social’. Una vera e propria full immersion in mondi ideali e possibili che fotografano valori, idee, aspettative e desideri della Gen Z su temi di stretta attualità. Il primo capitolo delle Esplorazioni digitali, ha visto protagonista Enav Group, con cui Giffoni Hub lavora fin dal 2021 per individuare e costruire nuovi paradigmi in grado di rendere il Bilancio di Sostenibilità più accessibile ai giovani.

‘Il Report GeneraZionale, progetto dei giovani per i giovani sulla sostenibilità’, è servito a presentare e condividere con la Gen Z le strategie sostenibili attivate da Enav e i risultati raggiunti. Grazie all’utilizzo di instant pool è stato possibile coinvolgere in maniera diretta i ragazzi in sala e avere un riscontro immediato sugli argomenti trattati. Sul palco Davide Tassi, head of sustainability, Sara Ponti, head of stakeholder management and Esg projects e Flaminia De Felicis, sustainability specialist. Il secondo appuntamento, ‘Giudizio Sociale – Un’esplorazione del potere delle parole’, con freakyWays e il founder Domenico Mazzarella, è stato una riflessione a più voci sull’importanza delle parole che hanno il potere di incidere sulla vita delle persone e influenzarne scelte e azioni tanto nella vita reale, quanto in quella ‘virtuale’. E’ stata proposta una vera e propria simulazione utile a capire quali emozioni e reazioni possono scaturire dai commenti di odio online in chi ne è vittima per esempio sui social. Insoddisfazione, frustrazione, cattiveria trovano spesso sfogo grazie all’anonimato che diventa uno scudo per gli haters e per i ‘leoni da tastiera’.

E se è vero che le parole hanno un peso, è altrettanto vero che a fare la differenza sono le azioni. E’ evidente la necessità di sensibilizzare le nuove generazioni ad alcuni temi sociali ed è qui che è entrata in gioco la Fondazione Cave Canem con ‘Prevenzione e contrasto della violenza sugli animali online e offline’.

L’evento è servito a sensibilizzare la Gen Z sul tema e ad interrogarsi su come si possono utilizzare al meglio le nuove tecnologie per promuovere il benessere di cani e gatti senza famiglia. Ad animare il dibattito con i ragazzi in sala sono state Federica Faiella, presidente Fondazione Cave Canem, Isabella Merzagora, docente di criminologia Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Giuliana Baldassarre Sda Bocconi e responsabile del programma ‘Dai un Senso al profitto’. L’appuntamento con Cave Canem, ha avuto un doppio scopo, non solo promuovere una vera e propria campagna di sensibilizzazione, ma anche di lanciare una challenge che offre a quattro studenti universitari, la possibilità di vincere una borsa lavoro della durata di tre mesi presso la Fondazione (maggiori info: https://mdw.giffonihub.com/).

Impensabile per Giffoni Innovation Hub accendere i riflettori sull’‘Esplorazione digitale’ senza parlare di creazione di contenuti originali. Argomento affrontato in collaborazione con Nexstory e ‘La co-creazione digitale: Il futuro delle storie’. I giovanissimi hanno la capacità di raccontare se stessi creando contenuti digitali ad hoc e per farlo possono servirsi della piattaforma di Nexstory che collega autori, creativi e brand per sviluppare storie in modo partecipato e innovativo. Sergio Scarpino Founder Nexstory e Guia Invernizzi Cuminetti produttrice Addictive Ideas, insieme ad Emilio Salvatore Leo direttore creativo del Lanificio Leo, hanno presentato una sfida interattiva ai giovani partecipanti invitandoli a ideare modi innovativi per raccontare la storia del Lanificio Leo, stimolando creatività e coinvolgimento.