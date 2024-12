Diodati (Croce Rossa): “Orgogliosi di sostenere mostra inclusiva di Canon Italia”

Adnkronos

Roma, 4 dic. “Croce Rossa oggi è qui con grande orgoglio a sostenere questa mostra fotografica di Canon Italia. Per noi è fondamentale in quanto è una mostra che pone al centro la persona e la bellezza artistica”. E’ quanto riferito da Debora Diodati, vicepresidente Croce Rossa Italiana, a margine della presentazione di “World Unseen”, la rivoluzionaria mostra evento che, per la prima volta in Italia, rende la fotografia fruibile anche a chi ha disabilità visive. Questa esposizione, ideata e organizzata da Canon e patrocinata dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e da Croce Rossa Italiana, segna un passo significativo verso l’abbattimento delle barriere sensoriali e la democratizzazione dell’arte visiva. “In un mondo che corre veloce è fondamentale occuparsi delle persone con disabilità in quanto troppo spesso si parla semplicemente di disabilità e non ci si occupa dei loro bisogni e delle loro reali necessità – conclude Diodato -Pertanto, per noi è fondamentale essere qui oggi, in un contesto come questo che vede la fotografia al centro per consentire a tutte le persone con disabilità di aver accesso ad un mondo che generalmente non gli è consentito”.

