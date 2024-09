Dipendenti e datori di lavoro italiani concordano sul fatto che tre giorni in ufficio creano lavoratori ibridi felici

Adnkronos

MILAN, 17 settembre 2024 /PRNewswire/ — Il 92% dei datori di lavoro italiani e l’85% dei dipendenti italiani sono soddisfatti del lavoro ibrido con tre giorni alla settimana in ufficio. I risultati sono evidenziati nell’ultimo studio globale Dalle restrizioni alla resilienza condotto su oltre 10.000 dipendenti e datori di lavoro da Unispace, esperti globali di strategia, progettazione e costruzione di luoghi di lavoro. È interessante come dipendenti e datori di lavoro stiano trovando una via di mezzo reciprocamente vantaggiosa per quanto riguarda il lavoro ibrido”, ha commentato Rob Frank, CEO EMEA di Unispace. “La ricerca dei migliori talenti e la necessità di fidelizzarli continua, e questo spinge i datori di lavoro a pensare in modo più ampio alle politiche di lavoro e ai benefici che offrono. I dipendenti non sono motivati solo dallo stipendio: la flessibilità e l’ambiente di lavoro fisico giocano un ruolo enorme nell’attrarre, coinvolgere e trattenere dipendenti ibridi felici”. Lo studio condotto da Unispace nel 2024 evidenzia la rapidità con cui si evolvono i modelli di lavoro. Il 90% dei dipendenti italiani sarebbe interessato a seguire una settimana lavorativa di quattro giorni, e il 62% di questo gruppo afferma che lo farebbe anche se dovesse stare in ufficio tutti e quattro i giorni. Con l’introduzione di politiche di lavoro ibride e la ristrutturazione degli uffici per adattarli alle mutate esigenze e funzioni, i lavoratori stanno tornando in ufficio. L’84% dei dipendenti italiani sarebbe più felice di trascorrere più tempo in ufficio se avesse orari di inizio flessibili. Inoltre, la disposizione del posto di lavoro, la tecnologia e l’accesso alla luce naturale sono risultati avere un impatto sulla produttività dei dipendenti. Guardando al futuro, nei prossimi cinque anni i dipendenti italiani vogliono più flessibilità e tecnologia sul posto di lavoro come priorità assolute. Rob Frank, CEO di Unispace EMEA, ha osservato: “Il luogo e il modo in cui lavoriamo continuano ad evolversi. Questo studio evidenzia che i dipendenti hanno difficoltà a essere produttivi in ufficio a causa di come è strutturato l’ambiente di lavoro. Migliore è l’esperienza dei dipendenti in ufficio, migliore è la produzione di lavoro e maggiore è la sensazione di sentirsi a proprio agio sul posto di lavoro. È fondamentale che le aziende si rendano conto del potenziale impatto positivo sul loro personale sui loro profitti modificando il luogo di lavoro, pianificando il futuro del lavoro e facendo proprie queste intuizioni”. Report globale di Unispace sul luogo di lavoro “Dalle restrizioni alla resilienza”. La ricerca è stata condotta in collaborazione con Opinium Research su 8.000 dipendenti e 2.700 dirigenti di aziende (con più di 50 dipendenti) di 13 Paesi del mondo. È stata prestata particolare attenzione a garantire che le caratteristiche geografiche e demografiche delle popolazioni intervistate fossero adeguatamente rappresentate. Informazioni su Unispace Siamo un’azienda leader a livello mondiale nella strategia, nella progettazione e nella costruzione, che crea spazi esperienziali che approfondiscono le connessioni, favoriscono il senso di appartenenza e promuovono il successo. Crediamo che gli spazi debbano istigare la genialità nelle persone che li utilizzano. Con 5.500 progetti completati, una presenza in 26 Paesi e oltre 800 dipendenti in tutto il mondo, il portfolio di marchi del Gruppo Unispace crea spazi che migliorano l’esperienza umana nei settori del lavoro, di life sciences, degli ambienti esperienziali di marca, dell’ospitalità e della vendita al dettaglio. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2505966/Unispace.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2505961/Unispace_Logo.jpg View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dipendenti-e-datori-di-lavoro-italiani-concordano-sul-fatto-che-tre-giorni-in-ufficio-creano-lavoratori-ibridi-felici-302248503.html

