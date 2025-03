Disturbi gengivali per 60% italiani, esperti: “Prevenzione un investimento”

Adnkronos

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) – Secondo i dati del ministero della Salute, 6 italiani su 10 soffrono di disturbi gengivali, ma solo il 20% di loro si cura. “Le gengiviti e le parodontiti sono presenti in più del 75% dei pazienti. E’ un’incidenza molto elevata, soprattutto se includiamo anche le forme di gengiviti reversibili che, se non trattate, possono evolvere in parodontite. Questa patologia, conosciuta anche come piorrea, è un’infiammazione causata da batteri che, in persone predisposte, portano a una progressiva perdita del supporto osseo del dente fino alla sua perdita, con un impatto socio-economico molto importante. Nelle sue forme severe è considerata la sesta patologia al mondo”. Così Enrico Marchetti, socio Sidp, Società italiana di parodontologia e implantologia, e professore di parodontologia all’università degli Studi dell’Aquila, in occasione della Giornata mondiale della salute orale – che si celebra oggi, 20 marzo – sottolinea all’Adnkronos Salute che questi eventi servano a sensibilizzare la popolazione “sull’importanza della prevenzione”.

Marchetti richiama un articolo pubblicato su ‘The Economist’ un paio di anni fa per sottolineare che “l’impatto socio-economico di questi pazienti è elevato” mentre “la prevenzione, di per sé, ha un costo molto basso: sostituire un dente, sia per parodontite sia per patologia cariosa – che non deve essere assolutamente sottovalutata – è molto più invasivo per il paziente, ma anche costoso, sia per il paziente sia per la comunità in generale”, rispetto al costo della prevenzione che si ottiene con “l’igiene orale quotidiana e le visite di controllo dal dentista”.

I sintomi a cui far particolare attenzione? “Sicuramente il sangue delle gengive provocato dallo spazzolino, dal cibo o anche spontaneo deve portarci dall’odontoiatra o dall’igienista dentale – raccomanda perché è il segnale di un’infiammazione, quindi di un’infezione da trattare. Trascurare questi sintomi farà arrivare il paziente dal dentista, probabilmente, troppo tardi. La prevenzione si attua intervenendo precocemente, fin da bambini, intercettando le carie, trattando le gengiviti per evitare la parodontite e, innanzitutto, spazzolando meccanicamente i denti dopo ogni pasto – a distanza di 20 minuti – ma almeno una volta al giorno – la sera – utilizzando lo spazzolino, manuale o elettrico, in modo corretto. Vanno poi utilizzati i presidi interdentali, quindi il filo o lo scovolino, e il colluttorio. Una visita di controllo dal dentista andrebbe fatta almeno una volta ogni 6 mesi, in base al profilo di rischio”.

La salute orale “continua a essere un tema sottovalutato, nonostante l’igiene dentale sembri un gesto semplice e quotidiano”, aggiunge Valeria Talenti, BU Expert Marketing Lead di Haleon, azienda leader nel settore dell’igiene orale, con una forte specializzazione nella sensibilità dentale e salute delle gengive. “Giornate di sensibilizzazione come questa – osserva – sono fondamentali per far comprendere quanto prendersi cura della propria igiene orale sia un investimento sulla salute futura, aiutando a prevenire problemi che, nel tempo, possono portare a una eventuale perdita dei denti e riflettersi sulla salute generale. Inoltre studi sempre più numerosi dimostrano il legame tra salute orale e salute sistemica, con correlazioni evidenti tra malattie gengivali e patologie come il diabete e le malattie cardiovascolari. Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione orale è oggi più importante che mai”.