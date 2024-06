Door nomina Steve Goldstein amministratore delegato

Adnkronos

Rob Sanders passa al ruolo di responsabile delle relazioni strategiche

LONDRA, 5 giugno 2024 /PRNewswire/ — Door, la principale piattaforma globale di due diligence digitale e gestione del rischio, ha annunciato oggi la nomina di Steve Goldstein al ruolo di Amministratore delegato. Goldstein vanta una vasta esperienza in ruoli direttivi in aziende di IA, dati, fintech e regtech che gli permetterà di guidare efficacemente la prossima fase di crescita di Door.

Goldstein subentra a Rob Sanders, co-fondatore e già Ceo di Door, che assumerà il nuovo ruolo di Direttore rapporti strategici, concentrandosi sulla cura delle relazioni aziendali con i clienti e delle partnership strategiche chiave dell’azienda. Sanders continuerà inoltre a fornire consulenza a Door in qualità di membro del Consiglio di amministrazione insieme all’altro co-fondatore, Roland Meerdter.

“È stato un viaggio incredibile fondare insieme e portare Door al punto in cui si trova oggi”, racconta Rob Sanders. “Con il completamento dei nostri round di finanziamento di serie A e B, è giunto il momento di trasferire la leadership dell’azienda. La comprovata esperienza, visione e determinazione di Steve lo rendono la persona ideale per guidare la prossima fase di espansione di Door.”

Prima di entrare in Door, Goldstein è stato Ceo di Resolute AI, dove ha guidato l’acquisizione dell’azienda da parte di Research Solutions. In precedenza, è stato Direttore gestione prodotti presso Refinitiv, la società di dati finanziari di proprietà del London Stock Exchange Group. Goldstein ha anche co-fondato Alacra Inc, una società pionieristica di regtech acquisita da Opus Global nel 2015. Nel corso della sua brillante carriera ha creato e lanciato numerosi prodotti informatici pluripremiati.

“Door ha creato una straordinaria piattaforma supportata da un’ampia rete di clienti nel settore dei servizi finanziari”, spiega Steve Goldstein, nuovo Ceo di Door. “Il settore continua ad affrontare significative pressioni sui margini, sottolineando la necessità fondamentale di tecnologie trasformative che modernizzino i processi legacy. Guardo con fiducia all’opportunità di guidare il team di livello mondiale Door mentre aiutiamo i nostri clienti a promuovere l’efficienza, la conformità e la crescita attraverso la nostra potente rete e soluzioni IA”.

Goldstein opererà dalla sede Door di New York e assumerà tutte le responsabilità di Ceo con effetto immediato.

Informazioni su Door

Door è l’interfaccia digitale utilizzata dagli investitori professionali e dalle piattaforme di investimento per accedere a informazioni aggiornate per la ricerca di fondi e la due diligence operativa. Semplifica lo scambio di informazioni, facendo risparmiare tempo ai gestori patrimoniali, migliorando l’esperienza del cliente e riducendo il rischio di investimento. Collabora con oltre 500 asset manager e team di ricerca sui manager in 39 paesi del mondo.

Contatti: Door, Rupal Joshi, Senior Content Marketer, E: rjoshi@doorfunds.com U: www.guidetodoor.com