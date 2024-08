Draghici Dental conquista un vantaggio sul mercato con le soluzioni di stampa 3D in metallo per uso dentale di Chamlion

Adnkronos

– Tecnologie digitali avanzate per flussi di lavoro ottimizzati, elevata efficienza e bassi costi operativi

IASI, Romania, 14 agosto 2024 /PRNewswire/ — Nel competitivo mondo della tecnologia odontoiatrica, restare al passo con i tempi significa innovare e ottimizzare costantemente. Per Draghici Dental, fornitore leader nel settore della tecnologia dentale in Romania, questa spinta verso l’eccellenza ha portato l’azienda ad adottare tecnologie all’avanguardia per migliorare le proprie attività e distinguersi in un mercato affollato.

Una nuova era di trasformazione digitale

Con oltre 15 anni di esperienza e una rete di oltre 500 collaboratori in tutta Europa, Draghici Dental si è guadagnata la reputazione di fornire soluzioni odontoiatriche di prim’ordine. E l’azienda si impegna a far progredire la tecnologia odontoiatrica e a mantenere elevati standard internazionali.

Tuttavia, nonostante la sua vasta competenza e il suo successo, Draghici Dental ha dovuto affrontare una sfida importante: la sua capacità produttiva era sottoutilizzata, con un’operatività solo del 30%. Per affrontare questo problema e migliorare l’efficienza, aveva bisogno di rivoluzionare il flusso di lavoro e massimizzare la produttività.

Collaborazione con Chamlion per l’innovazione

La soluzione è arrivata sotto forma di partnership con Chamlion. Integrando le soluzioni avanzate di stampa 3D in metallo di Chamlion, Draghici Dental ha voluto potenziare le proprie capacità produttive. La decisione di adottare queste tecnologie è stata motivata dall’esigenza di elevata precisione, efficienza e convenienza.

Le stampanti 3D di Chamlion sono state scelte per la loro capacità di produrre strutture RPD, corone e ponti con eccezionale precisione. L’impiego di materiali all’avanguardia ha consentito a ogni prodotto di soddisfare gli elevati standard richiesti in termini di durata e prestazioni.

Trasformazione della produzione

L’impatto delle soluzioni di stampa 3D di Chamlion sulle attività di Draghici Dental è stato innovativo:

Un vantaggio competitivo

I vantaggi non si sono limitati ai semplici miglioramenti operativi. Draghici Dental si è subito resa conto che le soluzioni Chamlion erano in grado di offrire un vantaggio competitivo decisivo. Come hanno sottolineato, “lo sviluppo della collaborazione con Chamlion conferisce all’azienda un vantaggio competitivo sul mercato. Le tecnologie consigliate da Chamlion consentono innovazioni di prodotti e servizi e offrono opportunità di differenziazione rispetto alla concorrenza, il che rappresenta un grande vantaggio per il nostro laboratorio. E per questo gli siamo grati.”

Feedback dei clienti e prospettive future

Il feedback dei clienti è stato estremamente positivo: molti hanno elogiato la qualità superiore e la precisione dei prodotti odontoiatrici. L’aumento dell’efficienza e l’eccellenza dei prodotti hanno rafforzato la posizione di mercato di Draghici Dental, attraendo nuovi clienti e consolidando la sua reputazione di qualità.

Guardando al futuro, Draghici Dental è pronta a continuare a sfruttare le tecnologie digitali per promuovere ulteriormente crescita e innovazione. La sua partnership con Chamlion è la dimostrazione di quanto sia importante adottare soluzioni avanzate per rimanere all’avanguardia in un settore dinamico.

Conclusione

Il percorso di Draghici Dental con Chamlion dimostra il profondo impatto che le soluzioni digitali avanzate possono avere su un’azienda. Adottando la tecnologia di stampa 3D di Chamlion, Draghici Dental non solo ha ottimizzato i propri flussi di lavoro e ridotto i costi, ma ha anche acquisito un prezioso vantaggio competitivo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2481883/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2481884/image.jpg