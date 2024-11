Droga: ordinanza, capo ultrà Lucci usava corriere Amazon per consegne hashish

Adnkronos

Milano, 18 nov. L’inchiesta della Dda di Milano – che ha portato a smantellare un gruppo specializzato nello spaccio di droga e hashish e ad arrestare venti persone – ha permesso di “apprezzare al meglio lo spessore criminale” di Luca Lucci, capo ultrà della Curva Sud del Milan e già in carcere per l’indagine ‘Doppia curva’, “e il suo particolare modus operandi per la distribuzione dello stupefacente”.

Nel dettaglio, è emerso che Lucci si serviva, per le proprie consegne, “dell’opera di un soggetto non meglio identificato, indicato come ‘Amazon’, evidentemente dipendente della nota società di acquisti online, ed usuario di un furgone della società di spedizioni Gls”.