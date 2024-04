È ora possibile prenotare i biglietti per Zarqa Al Yamama, la prima grande opera lirica prodotta dal Regno dell’Arabia Saudita

Adnkronos

L’importante produzione internazionale in anteprima giovedì 25 aprile al Centro Culturale King Fahad di Riad

LONDRA, 20 marzo 2024 /PRNewswire/ — La Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo saudita oggi ha annunciato il lancio del sito web internazionale di prenotazione biglietti per Zarqa Al Yamama, la prima grande opera lirica prodotta dal Regno dell’Arabia Saudita.

Il sultano Al-Bazie, amministratore delegato della Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo, ha commentato: “Siamo lieti di condividere con un pubblico internazionale questo momento storico nel viaggio culturale dell’Arabia Saudita. È con grande entusiasmo che presentiamo Zarqa Al Yamama e diamo il benvenuto al pubblico di tutto il mondo per scoprire questa storia coinvolgente. Zarqa Al Yamama rappresenta un’opportunità fantastica per mettere in mostra il profondo patrimonio nazionale della scena artistica saudita, promuovere lo scambio culturale internazionale e lanciare una nuova, entusiasmante generazione di talenti sauditi sulla scena mondiale”.

Zarqa Al Yamama segna un fenomeno di scambio culturale che riunisce talenti locali e star internazionali. Il libretto è stato creato dal premiato poeta e drammaturgo saudita Saleh Zamanan. Per portare la sua creazione sotto i riflettori, la Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo saudita ha riunito un gruppo di importanti specialisti della musica classica e artisti internazionali sotto la direzione creativa di Ivan Vukcevic; insieme, offriranno una serie di spettacoli di livello mondiale con il talento saudita locale.

La colonna sonora originale è composta dall’australiano Lee Bradshaw, che ha tratto ispirazione dalle sinfonie più iconiche della musica classica, oltre a elementi delle melodie arabe. Il cast vocale principale è guidato dal mezzosoprano di fama mondiale, Dama Sarah Connolly, che condivide il palco con gli artisti sauditi Khayran Alzahrani, Reemaz Oqbi eSawsan Al-Bahiti, affiancati da altre star globali e locali, in rappresentanza di un momento fondamentale nello sviluppo del programma musicale nazionale del Regno.

L’opera sarà eseguita dall’acclamata Dresdner Sinfoniker, guidata dal direttore d’orchestra di fama internazionale Pablo González, con l’accompagnamento vocale del Chech Philharmonic Choir. Il regista teatrale creativo di fama mondiale Daniele Finzi Pascaè il produttore di importanti eventi artistici internazionali.

I biglietti per Zarqa Al Yamama – a partire da 100 SAR/£ 20/$ 26 – possono essere prenotati tramite il sito web ufficiale: https://dc.moc.gov.sa/home/event-tickets/208/zarqaa-al-yamama-opera/.

L’opera debutta giovedì 25 aprile 2024 presso il Centro Culturale King Fahad di Riad, da 2700 posti, e andrà in scena per una serie di dieci rappresentazioni, l’ultima sabato 4 maggio 2024.

Informazioni sulla Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo

La Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo è una delle 11 commissioni settoriali del Ministero della Cultura. Fondata nel 2020, sta guidando l’ulteriore sviluppo del settore delle arti dello spettacolo in Arabia Saudita. La Commissione sta lavorando per migliorare le infrastrutture del settore perfezionando la qualità dei contenuti, aumentando la produzione locale, sostenendo i talenti e creando opportunità di scambio culturale.

Per ulteriori informazioni sulla Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo visitare il sito web e la pagina su X della Commissione: @MOCPerformArt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2367353/Zarqa.jpg