Easyhome e Homestyler ospiteranno la conferenza dei partner globali al Salone del Mobile. Milano 2024

MILANO, 18 aprile 2024 /PRNewswire/ — Homestyler, una delle principali piattaforme di progettazione 3D all-in-one e comunità creativa per designer globali in cui investono Easyhome New Retail Group e Alibaba Group, ospiterà la conferenza Homestyler Global Partners e la conferenza sulla promozione degli investimenti Gorgeous Home Imported Brand dal 18 al 19 aprile durante il Salone del Mobile. Milano 2024, la più prestigiosa esposizione del mobile al mondo.

La Global Partners Conference presso l’NH Milano Fiera Hotel vedrà la partecipazione di famosi esperti di design in tavole rotonde sulle tendenze nel settore del mobile. Tra i partecipanti di rilievo figurano Luciano Galimberti, Presidente ADI; Monica Molinari del Salone del Mobile. Milano; Matteo Ingaramo, già direttore di POLI.design; insieme a Wang Ning, CEO Easyhome Group; Xu Min, direttore generale Homestyler; Li Ming, direttore commerciale ADI e POLI.design in Cina; e Ma Xingjian, direttore operazioni globali Homestyler, che terranno presentazioni di apertura.

In quanto pietra miliare della road map internazionale strategica di Homestyler, l’evento fornisce anche una piattaforma che permetterà a designer e imprese di scoprire le tecnologie e i concetti più recenti, espandere la cooperazione internazionale e promuovere lo sviluppo digitale e intelligente dell’industria globale del mobile.

Per Easyhome, la conferenza sulla promozione degli investimenti fungerà da piattaforma per collegare il mercato cinese con l’industria globale del mobile per portare in Cina i migliori marchi da tutto il mondo, nonché per introdurre marchi cinesi nei mercati globali e fornire servizi e supporto ottimali per i consumatori.

“Easyhome si impegna a diventare un ponte di amicizia per i marchi internazionali di arredamento per la casa e a creare maggiori opportunità per tutti i partner di rinvigorire l’innovazione del settore con tecnologie digitali che offriranno un’esperienza immersiva e una maggiore efficienza per rivenditori e consumatori”, spiega Wang Ning, CEO Easyhome Group. “La conferenza sulla promozione degli investimenti è il nostro più grande evento annuale, su larga scala e con la più ampia copertura, attraverso il quale speriamo di promuovere lo sviluppo innovativo che collega marchi, designer, aziende e istituti globali”.

La conferenza Homestyler Global Partners è incentrata su due ordini del giorno principali: la strategia internazionale di Easyhome e del marchio Gorgeous Home e il programma partner globali Homestyler. In questa occasione si discuteranno vari argomenti tra cui i marchi internazionali che stanno entrando nel mercato cinese dell’arredamento per la casa, l’innovazione industriale e aziendale potenziata dalle tecnologie digitali 3D e dall’IA e altro ancora.

Easyhome e Homestyler hanno allestito un’area espositiva interattiva di 3D e IA dove gli ospiti possono sperimentare il live streaming virtuale con cambio di scenario 3D e ripristinare scene di arredamento in scala 1:1, scoprendo anche 3D Floor Planner, 3D virtual studio, 3D interactive panorama, AIGC e ulteriori tecnologie all’avanguardia per esplorare le infinite possibilità raggiunte attraverso l’applicazione su vasta scala delle tecnologie digitali.

Il 19 aprile Homestyler ospiterà anche una sessione speciale per gli studenti dei migliori istituti scientifici, tra cui il Politecnico di Milano, dove gli studenti potranno scambiare e condividere opinioni con i migliori esperti del settore e promuovere la cooperazione tra industria e università. La collaborazione con il Politecnico di Milano e POLI.design sarà un inizio per espandere la nostra rete globale di partner negli istituti scientifici.

“Miriamo a sviluppare, entro il 2025, partner in 20 paesi e regioni geografiche e ad aumentare gli investimenti nello sviluppo tecnologico per offrire una migliore esperienza utente e raggiungere una maggiore efficienza, e rinnovare continuamente i prodotti in termini di design, marketing, rendering e altro, ottimizzare l’esperienza d’uso degli strumenti a vantaggio di un numero maggiore di designer e professionisti dell’arredamento per la casa”, conclude Xu Min, direttore generale Homestyler.

Per saperne di più visitare https://www.homestyler.com.

Informazioni su Homestyler

Hanno investito in Homestyler congiuntamente Easyhome New Retail Group e Alibaba Group. Homestyler si impegna per offrire sia strumenti di progettazione cloud 3D ai progettisti di tutto il mondo sia una suite completa di soluzioni digitali 3D+IA al settore del mobile e dell’arredamento per la casa.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2388204/image_1.jpg