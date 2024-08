Echosens annuncia il premio Liver Health Super Shaper in omaggio a eroi medici straordinari

Adnkronos

I vincitori riceveranno una donazione onoraria di 10.000 USD da versare a un ente di beneficenza in ambito sanitario di loro scelta, per gentile concessione di Echosens

PARIGI, 26 agosto 2024 /PRNewswire/ — Echosens è lieta di presentare il primo premio Liver Health Super Shaper, una sentita iniziativa pensata per celebrare gli straordinari professionisti del settore medico che stanno plasmando il futuro della salute epatica. Questo prestigioso premio è più di un semplice riconoscimento: è un omaggio agli instancabili eroi che combattono le malattie epatiche croniche e trasformano la vita dei pazienti.

Una nuova alba nella gestione della salute epaticaIl mese di marzo 2024 ha segnato un momento cruciale nell’assistenza sanitaria con l’approvazione da parte della FDA del primo trattamento terapeutico in assoluto per la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH). Questo sviluppo rivoluzionario segna l’inizio di una nuova era nella gestione della salute del fegato, offrendo speranza e un potenziale di cambiamento nella vita per i pazienti di tutto il mondo. Questa nuova terapia offre ai professionisti del settore medico l’entusiasmante opportunità di rivoluzionare la salute epatica, aumentando la consapevolezza e gli sforzi di screening precoce.

La malattia epatica cronica rappresenta una crisi sanitaria globale, che ha un impatto su milioni di vite e pone sfide significative ai sistemi sanitari di tutto il mondo. Il Liver Health Super Shaper Award punta i riflettori sui paladini della sanità che guidano la lotta contro questa patologia devastante. Mediante questo omaggio alla loro incrollabile dedizione, alla loro innovazione rivoluzionaria e al loro profondo impatto, Echosens desidera ispirare un’eccellenza e una collaborazione continue nel campo della salute del fegato.

“Crediamo nel potere del riconoscimento per stimolare ulteriori progressi nell’assistenza medica”, ha affermato Dominique Legros, CEO globale di Echosens. “Il premio Liver Health Super Shaper è il nostro modo di rendere omaggio a coloro che stanno facendo passi da gigante nella gestione e nel trattamento delle malattie epatiche. Il loro lavoro non è solo fondamentale, ma cambia la vita e le loro storie meritano di essere celebrate”.

Celebriamo i pionieri della salute del fegatoNonostante l’entusiasmo che circonda le nuove terapie, la dura realtà è che milioni di persone vanno in giro con una malattia epatica non diagnosticata. Nota come il killer silenzioso, questa malattia del fegato spesso progredisce senza dare sintomi finché non è troppo tardi. Questo premio celebra i pionieri che si trovano in prima linea nello screening e nella diagnosi precoci, utilizzando soluzioni non invasive e altamente accurate per identificare precocemente i pazienti a rischio. Questi eroi della sanità sono fondamentali per fornire il trattamento giusto ai pazienti giusti e garantire un monitoraggio efficace nel tempo.

I premi inaugurali saranno consegnati in occasione della conferenza AASLD: The Liver Meeting 2024, il 17 novembre 2024. Due vincitori straordinari, scelti da un illustre panel globale che include Laurent Sandrin, il dott. Victor de Lédinghen, il dott. Laurent Castera, il dott. Mazen Noureddin e il dott. Vincent Wong, verranno premiti per i loro straordinari contributi. Oltre al riconoscimento, ogni vincitore avrà l’opportunità unica di destinare una donazione di 10.000 dollari a un ente di beneficenza in ambito sanitario di propria scelta, finanziato da Echosens.

Questo premio è aperto a tutti i professionisti sanitari che si distinguono per l’eccellenza nell’assistenza sanitaria al fegato. Si incoraggiano i professionisti del settore medico a nominare colleghi meritevoli compilando il modulo di candidatura entro il 25 ottobre 2024. Si prega di notare che a ogni persona è consentito inviare un solo contributo.

Laurent Sandrin, fondatore e Chief Science & Innovation Officer di Echosens, ha aggiunto: “Il nostro impegno per promuovere la salute del fegato a livello globale è incrollabile. Attraverso il Liver Health Super Shaper Award, intendiamo premiare i professionisti sanitari che incarnano l’eccellenza e l’innovazione nella cura del fegato. Il loro contributo è fondamentale per il progresso della scienza medica e per il miglioramento della vita dei pazienti.”

Il Liver Health Super Shaper Award è uno dei pilastri della campagna “Shaping the Future of Liver Health” di Echosens, che celebra gli sforzi pionieristici a livello mondiale nella diagnosi, nel trattamento e nella gestione delle malattie del fegato. Questa iniziativa si propone di migliorare la salute epatica promuovendo uno spirito di collaborazione e innovazione per affrontare una delle sfide sanitarie più urgenti dei nostri tempi.

Non perdere questa occasione per premiare e celebrare gli straordinari professionisti che stanno facendo una profonda differenza nella salute del fegato. Per maggiori informazioni sul Liver Health Super Shaper Award e per inviare le candidature, visitare Liver Health Super Shaper Award – Echosens.

Informazioni su Echosens

Pioniere nel suo campo, Echosens ha cambiato significativamente la pratica degli esami del fegato con FibroScan®, la soluzione non invasiva per la gestione completa della salute del fegato. FibroScan® è riconosciuto in tutto il mondo e convalidato da oltre 4.200 pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria e da oltre 180 linee guida internazionali. Echosens ha reso disponibile FibroScan® in oltre 127 paesi, consentendo milioni di esami del fegato in tutto il mondo. https://www.echosens.com/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2370966/Logo_Logo.jpg