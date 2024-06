EcoFlow offre ancora più alimentazione da viaggio per gli amanti dell’avventura con il lancio del nuovo caricabatterie per alternatore

Adnkronos

Vivi infinite avventure all’aperto con questa soluzione “Guida e Carica, Collega e Alimenta”

MILANO, 11 giugno 2024 /PRNewswire/ — EcoFlow, azienda leader nelle soluzioni energetiche portatili ed ecosostenibili, amplierà il suo portfolio di soluzioni di alimentazione da viaggio con il lancio del nuovo caricabatterie per alternatore, un primato nel settore che offre ai viaggiatori e agli amanti delle avventure all’aperto capacità di ricarica rapida sfruttando l’energia in eccesso dell’alternatore del loro veicolo.

Ricarica rapida in movimento: 1,3 ore per una ricarica da 1 kWh completa

Le comunità amanti della vita in camper e dei viaggi via terra richiedono energia accessibile e il comfort dell’off-grid, portando così alla necessità di un accesso illimitato all’elettricità che non dipenda da un’alimentazione fissa o dai generatori a carburante.

Collegandosi direttamente alla batteria di avviamento dei veicoli, il caricabatterie per alternatore si installa con facilità e permette agli utenti di guidare e allo stesso tempo caricare le power station EcoFlow , assicurando energia infinita e fornendo a ogni avventura comfort come quelli di casa.

Con una straordinaria potenza in uscita di 800 W e ricarica da CC a CC, il caricabatterie per alternatore ricarica in modo efficiente 1 kWh di potenza in sole 1,3 ore durante la guida, 8 volte più rapidamente rispetto alla presa accendisigari da 12 V del veicolo.

Un dispositivo 3 in 1: caricabatterie, avviatore di emergenza e mantenitore di carica per batterie

Oltre a essere un caricabatterie da 800 W, il caricabatterie per alternatore EcoFlow funge anche da avviatore di emergenza per veicoli e include un mantenitore di carica integrato per aumentare la longevità della batteria di avviamento del veicolo.

Il caricabatterie per alternatore può rifornire la batteria del veicolo da una power station portatile connessa, fungendo da avviatore di emergenza ed evitando agli utenti situazioni di difficoltà. Il mantenitore di carica assicura anche che la batteria di avviamento del veicolo rimanga sempre in condizioni ottimali.

“In passato, gli appassionati della vita in camper e all’aperto dovevano affidarsi alle aree di campeggio o a generatori a carburante rumorosi e altamente inquinanti per la loro alimentazione, limitando spesso le proprie esperienze di viaggio,” ha affermato Joel Cibil Le Meudec, Responsabile Senior per i Grandi Clienti Europei di EcoFlow. “Con la soluzione “Guida e Carica, Collega e Alimenta” di EcoFlow, silenziosa, ecologica e flessibile, i clienti possono assicurarsi facilmente un’alimentazione stabile durante la guida. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, speriamo che questa soluzione offra agli appassionati della vita all’aperto un’esperienza di viaggio più flessibile, soddisfacente e senza limiti.”

Prezzo, disponibilità e offerte

Il caricabatterie per alternatore è ora disponibile per l’acquisto sul sito Web EcoFlow e su Amazon al prezzo ufficiale di 329 €. Da ora fino al 17 luglio, EcoFlow lancerà anche una promozione estiva sul sito Web EcoFlow e su Amazon, offrendo agli utenti la possibilità di acquistare diversi set di prodotti a prezzi scontati:

Questa promozione estiva offrirà anche prezzi scontati su vari prodotti EcoFlow, incluse power station portatili, pannelli solari e dispositivi per ecosistemi intelligenti. I clienti possono approfittare di risparmi fino a 1.300 €, per prepararsi a illimitate avventure estive all’aperto in tutta convenienza.

Informazioni su EcoFlow:

EcoFlow è un’azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecosostenibili, con l’obiettivo di dare energia a un mondo nuovo. Da quando è stata fondata nel 2017, EcoFlow punta a diventare un partner energetico affidabile e fidato per persone e famiglie di tutto il mondo, fornendo soluzioni energetiche accessibili e rinnovabili per le abitazioni domestiche, all’aperto e negli spazi mobili. Oggi, con sedi centrali operative in USA, Germania e Giappone, EcoFlow ha fornito energia a più di 3 milioni di utenti in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita https://www.ecoflow.com/it

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2432976/image_5016319_22687443.jpg