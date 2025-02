Editoria, L’Espresso celebra i suoi 70 anni aprendosi all’esperienza phygital

Adnkronos

Milano, 21 feb. – L’Espresso celebra i suoi 70 anni con un rinnovamento che intreccia passato e futuro, tradizione e innovazione. Infatti il settimanale – testimone della storia culturale e politica del Paese, simbolo di inchiesta e approfondimento – si proietta verso nuovi orizzonti editoriali, digitali e culturali con una evoluzione che, si sottolinea in una nota, ha al centro l’esperienza phygital: “un ecosistema multimediale che integra il magazine cartaceo con una presenza digitale completamente rinnovata, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso”. A questo si aggiunge una programmazione di eventi live dedicati all’approfondimento di tematiche centrali per il giornale, che creano occasioni di dibattito autentico e stimolante. Si parte con l’evoluzione del sito che sarà online entro la fine del mese: “non si tratta solo di un restyling grafico, ma di una trasformazione che permetterà di affiancare all’anima del settimanale la pubblicazione di notizie quotidiane. L’obiettivo è fare de L’Espresso un giornale in grado di soddisfare quei lettori che, oltre alle inchieste e agli approfondimenti del cartaceo, cercano in rete un aggiornamento costante sulle notizie”.

Con la guida del nuovo responsabile, Felice Florio, la piattaforma offrirà un’esperienza di lettura più immersiva e interattiva grazie a una navigazione ottimizzata, soprattutto da mobile. La realizzazione del nuovo sito è stata affidata a Men At Code, società leader nello sviluppo soluzioni digitali all’avanguardia. Parallelamente, i social network si evolveranno con una predisposizione al coinvolgimento delle community. Infine, i podcast diventeranno un pilastro dell’innovazione, con format originali e contenuti esclusivi, per portare la testata de L’Espresso a essere davvero presente su ogni piattaforma.