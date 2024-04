EGA e Cité Gestion collaborano per lanciare un fondo long/short mirato alle più forti e più deboli governance aziendale statunitense

Adnkronos

LONDRA, 3 aprile 2024 /PRNewswire/ — European and Global Advisers (EGA), la boutique di investimento con sede a Londra alla quale si sono recentemente aggiunti Mattias Eriksson ed Ebrahim Kasenally, ex partner di BlueCrest Capital Management, ha collaborato con Cité Gestion per lanciare un fondo long/short UCITS sistematico destinato a generare rendimenti positivi dalle società con più forti e con più deboli governance nell’indice S&P 500.

Con sede in Irlanda, il fondo UCITS PLURIMA Market Neutral assume posizioni long nelle 100 società meglio governate e short nelle 100 società peggio governate dell’indice, come stabilito dal modello di stewardship fornito dai principali analisti di governance Green Blue Invest, il marchio ESG di Cité Gestion SA.

Il modello, che esclude le società del tabacco, della difesa e del petrolio e del gas dalle sue posizioni lunghe, utilizza l’intelligenza artificiale e l’elaborazione del linguaggio naturale per classificare la qualità della governance delle aziende sulla base dell’analisi dei loro report 10-K.

In oltre 15 anni di prove, il modello, sviluppato attraverso la partnership di Green Blue Invest con Stewardship & Governance Associates (SGA) con sede in Svizzera, ha dimostrato che il linguaggio utilizzato dai dirigenti senior è indicativo della qualità della governance aziendale e della cultura aziendale.

Utilizzando un dizionario proprietario di 8.000 parole chiave, il modello esegue lo screening delle occorrenze e dell’uso di parole negative e positive nelle comunicazioni aziendali, come i documenti 10-K, le relazioni annuali complete che le società devono presentare alla SEC.

Utilizzando questi parametri, alle aziende viene assegnato un punteggio di stewardship fondamentale, che determina la qualità della loro governance. Le aziende che ottengono punteggi elevati tendono a condividere alcune caratteristiche, tra cui l’attenzione per il benessere dei dipendenti, la prudenza e l’attenzione a ricerca e sviluppo, che generano maggiore valore per gli azionisti.

Al contrario, le aziende con il ranking più basso in termini di governance tendono a sottoperformare. Integrando il trading cartaceo e il track record reale, la sottoperformance lorda media generata dal modello è superiore al 5% annuo.

Il team di investimento ha adottato una versione long-only della strategia per cinque anni, durante i quali ha ottenuto risultati superiori dell’indice S&P 500 Total Return di oltre il 35% dal suo lancio il 20 febbraio 2019.

Il Fondo UCITS PLURIMA Market Neutral sarà long al 100% sui primi 100 titoli classificati in base al punteggio di stewardship e short per l’80% sui primi 100 titoli, offrendo un’esposizione lunga netta del 20%.

La composizione del portafoglio sarà ribilanciata su base annuale, con ponderazioni ribilanciate trimestralmente.

Mattias Eriksson, partner di EGA, ha dichiarato: “La governance è al centro della performance aziendale e l’applicazione di un approccio quantitativo per valutarne la qualità consente al fondo di generare sistematicamente alfa dalle società meglio e peggio gestite nell’indice S&P 500.

“La collaborazione con Cité Gestion e Green Blue Invest significa che possiamo sfruttare l’esperienza dei professionisti ESG leader del settore per offrire ai gestori patrimoniali un’esposizione mirata alle caratteristiche che rappresentano un’importante e sostenibile fonte di sovraperformance lungimirante.”

Pascal Botteron, CIO di Green Blue Invest e responsabile degli investimenti presso la Banca privata Cité Gestion, ha dichiarato: “La stragrande maggioranza dei fondi ESG si concentra sulla “E”, ma la nostra ricerca mostra che le aziende ben governate ottengono risultati positivi non solo sulla “G”. ‘ ma anche sulla “E” e sulla “S”. Il nostro modello accademico raccoglie sistematicamente questi premi di governance e si adatta dinamicamente ai cambiamenti nel linguaggio aziendale per garantire che nell’indice siano esposte solo le società meglio e peggio gestite.

“Siamo lieti di collaborare con Mattias ed Ebrahim per offrire ai clienti EGA un accesso esclusivo a una versione long-short del modello in formato UCITS.”

Informazioni su European and Global Advisers LLP

EGA LLP (www.egallp.com) è stata costituita nel 2011 come boutique di investimento indipendente gestita privatamente per fornire fondi di mercato specializzati e di nicchia per investitori istituzionali e investitori professionali, nonché per società di consulenza e per i loro clienti. EGA gestisce fondi di investimento, fornisce servizi di consulenza sugli investimenti e sviluppa strategie di investimento per banche, gestori patrimoniali e family office. Servizio tutto compreso offerto tramite entità nel Regno Unito, in Irlanda e in Europa. Dal 2021 nuovi partner hanno aggiunto molteplici nuove strategie di investimento. La società gestisce oggi sette fondi OICVM.

