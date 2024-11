Eicma, dalla Cina arrivano modelli e tecnologie di Benda e LetBe

Adnkronos

Milano, 6 nov. Eicma 2024 fa da palcoscenico internazionale per due marchi cinesi, LetBe e Benda, che portano in Europa nuovi modelli e tecnologie. LetBe, nuovo brand del gruppo Haojin, ha debuttato con una gamma completa di moto e scooter che uniscono un’estetica moderna a una qualità costruttiva d’eccezione. Distribuito da Hyt Europe, LetBe ha presentato, tra i vari modelli, Arthur, una gamma di moto potenti per i motociclisti alla ricerca di prestazioni elevate. Arthur, inoltre, è un veicolo da 700cc con velocità massima di 185 km/h e sistema frenante Abs.

Inoltre è stato presentato anche Island, una linea di scooter urbani che combina sicurezza e design innovativo. Questa gamma Island comprende veicoli pensati per un utilizzo pratico e urbano, con design e funzionalità che rispondono alle esigenze di mobilità moderna.

Benda Motorcycles torna a Eicma con una gamma che spazia dalle moto cruiser ai veicoli a quattro ruote. Tra le novità assolute c’è il Redstone 550, un Atv progettato per il off-road, che combina tecnologia avanzata e design futuristico. Dotato di un motore V-twin da 48 cv e modalità di guida Tri-Mode, questo modello offre un’esperienza di guida fluida e dinamica, con una capacità di carico superiore e una struttura rinforzata.

L’altra new entry è la Chincilla 350, dotata di un innovativo sistema di cambio continuo Cvt (Continuously Variable Transmission). Un sistema di trasmissione automatica che offre una soluzione ideale per i motociclisti che cercano facilità d’uso e semplicità, in particolare per coloro che si stanno avvicinando al mondo delle moto, come gli utenti di scooter elettrici o i principianti senza esperienza di guida.

Durante la conferenza stampa ha trovato spazio anche l’iconica Lfc700, una cruiser dallo stile audace, vincitrice del Red Dot Design Award 2024, ed è stata anche l’occasione per presentare la nuova tecnologia ibrida, tra motori elettrici e a combustione, aprendo la strada a una nuova era per le motociclette.