Emerging Travel Group annuncia l’integrazione con SynXis di Sabre

DUBAI, EAU, 21 agosto 2024 /PRNewswire/ — Emerging Travel Group, società internazionale operante nel settore turistico con i brand RateHawk, ZenHotels e Roundtrip, ha siglato una partnership di distribuzione con Sabre Hospitality, leader nella fornitura di software e tecnologia. La collaborazione include l’integrazione con la piattaforma tecnologica SynXis di Sabre, che consente di fornire maggiori opportunità di introiti agli albergatori e snellire i loro processi legati alla connettività e alla distribuzione.

Grazie alla nuova connettività, gli albergatori possono sfruttare al meglio la vasta gamma di canali di distribuzione e la visibilità a livello mondiale offerti dalle piattaforme di Emerging Travel Group. In particolare, Emerging Travel Group consente agli albergatori di accedere a RateHawk, premiata piattaforma B2B che garantisce la distribuzione a più di 80.000 professionisti del turismo, agenti di viaggi al dettaglio e partner API in 120 mercati. L’accesso a RateHawk comprende anche RateHawk Premier, un servizio concierge su misura per viaggiatori ad alto reddito che cercano un’esperienza di prenotazione personalizzata.

Simone Large, Head of Direct Supply della società, ha commentato: “Emerging Travel Group vanta una serie completa di integrazioni, ma la nuova collaborazione con SynXis è un punto di svolta nello sviluppo della strategia di fornitura diretta e contribuirà ad aumentare la nostra copertura a livello mondiale. Grazie all’integrazione con SynXis, sarà più facile per noi ampliare il nostro portfolio con una varietà di strutture di alta qualità facenti parte di catene alberghiere, particolarmente ambite dai clienti retail, consentendo al contempo agli albergatori di espandere la loro visibilità in questo segmento ad alto valore.

I nuovi hotels partner che si connetteranno a Emerging Travel Group tramite SynXis avranno la possibilità di gestire l’inventario, la disponibilità, le tariffe e le promozioni da un unico punto di distribuzione.

Nel 2023 Emerging Travel Group, con sede negli EAU, ha registrato un valore lordo delle transazioni pari a 2,6 miliardi di dollari. La società ha oltre 3.000 dipendenti in più di 80 Paesi e le sue sedi si trovano a Dubai, Wilmington, Singapore, Londra, Berlino, Lisbona, Varsavia e Limassol.

Informazioni su Emerging Travel Group

Emerging Travel è un gruppo fondato nel 2010 con sede negli Emirati Arabi Uniti che opera nel settore della prenotazione di viaggi online e gestisce marchi per viaggiatori autonomi, professionisti B2B e clienti corporate in più di 190 mercati.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2486651/4870062/Emerging_Travel_Group_Logo.jpg